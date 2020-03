Free mobilise ses salariés pour faire face à la crise du coronavirus et s’organise pour assurer la continuité du service

Mobilisation générale chez Iliad

Avec la crise du coronavirus, ce sont toutes les entreprises qui doivent s’adapter aux nouvelles recommandations visant à ralentir la propagation. C’est bien sûr également chez Iliad/Free, d’autant plus en cette période où beaucoup d’entre nous sont en télétravail et où les plus jeunes vont rester à la maison, les opérateurs télécoms jouent un rôle majeur. Pour accompagner les salariés du Groupe Iliad, Thomas Reynaud, le Directeur Général, leur a envoyé ce matin un message intitulé “Solidarité et Mobilisation” dans lequel il leur annonce les adaptations qui sont en train d’être mises en place, que ce soit pour garder les enfants ou encore pour les 5 millions d’abonnés au forfait 2€/0€.

La lettre de Thomas Reynaud dans son intégralité

Cher tous,

C’est une semaine inédite qui commence aujourd’hui pour chacun d’entre nous.

L’épidémie de COVID-19 vient fortement perturber notre quotidien, au travail comme à la maison. Free est pleinement mobilisé pour y faire face : notre priorité est de préserver la santé de nos 11.000 collaborateurs. Depuis le début de la crise, nous suivons la situation en temps réel pour prendre toutes les mesures nécessaires avec un maximum de réactivité.

Nous sommes aussi pleinement conscients de notre responsabilité d’opérateur : permettre à notre pays, en ces temps de crise, de continuer à fonctionner. Les personnels soignants comptent sur nous. Nos abonnés doivent pouvoir continuer à s’informer, échanger avec leurs proches et exercer leurs activités professionnelles. Les administrations et les entreprises doivent continuer à communiquer. Notre mission prend aujourd’hui une importance vitale. Nous devons donc tout en œuvre pour assurer la continuité de nos activités. Je suis convaincu qu’ensemble, grâce à notre sens de la responsabilité́ collective, nous allons traverser cet épisode de façon sereine et solidaire !



Nous renforçons actuellement les mesures de prévention et d’information, notamment à destination de nos collaborateurs au contact de nos abonnés ou de nos partenaires. Les équipes Ressources Humaines de chaque entité sont chargées de vous diffuser les mesures sanitaires spécifiques à vos métiers. Ce sont ces mêmes équipes Ressources Humaines qui vous communiquent, le cas échéant, les évolutions d’organisation de votre travail.



Suite à l’annonce présidentielle concernant la fermeture des établissements scolaires, nous vous remercions de bien vouloir vous rapprocher si besoin de vos responsables Ressources Humaines pour l’organisation de la poursuite de l’activité. Les situations seront évaluées au cas par cas afin de faciliter les gardes d’enfants et protéger les personnels en situation de fragilité.



Par solidarité, nous avons par ailleurs fait évoluer vendredi dernier notre forfait mobile à 0€/2€ en multipliant par 20 l’allocation de données. Cela concerne 5 millions d’abonnés. Nous savons que les nombreux collégiens, lycéens et étudiants qui utilisent cette offre au quotidien vont largement utiliser leur forfait à partir d’aujourd’hui avec la fermeture des établissements.



Il n’est jamais facile, pour une organisation, de faire face à l’imprévu : c’est un moment de vérité pour nous. Je suis convaincu que nous saurons nous adapter, faire preuve de résilience et rester solidaires de notre pays pendant cet épisode. Je vous souhaite également du courage et de la sérénité à vous et vos familles, prenez bien soin les uns des autres ! Nous reviendrons vers vous régulièrement dans les jours qui viennent pour vous tenir informés.



Thomas



Thomas REYNAUD

Directeur Général – ILIAD

Univers Freebox vous détaillera plus précisément tout au long de la journée les nouveaux dispositifs mis en place par Free, en particulier en ce qui concerne l’assistance.