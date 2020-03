Bill Gates quitte Microsoft, 45 ans après sa création

Bill Gates quitte finalement l’entreprise qu’il a confondé en 1975. Il ne fait désormais plus partie du conseil d’administration de la firme de Redmond.

En effet, Bill Gates a choisi de finalement de se retirer du conseil pour de bon, 20 ans après avoir abandonné sa place de PDG de Microsoft et 6 ans après avoir laissé son rôle de président de l’administration.

Il quitte Microsoft, qu’il a cofondé avec Paul Allen en 1975, à l’age de 64 ans pour l’interpréteur Altair BASIC. Le succès de Windows à fait de cette entreprise une référence dans le domaine des nouvelles technologies. Sa capitalisation boursière dépasse les 1 200 milliard de dollars.

En plus de conserver ses actions Microsoft qui s’élèvent à 330 millions, Bill Gates restera néanmoins proche de Satya Nadella, l’actuel PDG de la firme de Redmond, en tant que conseiller technologique.

Après avoir expliqué que la situation des deux entreprises était optimale pour qu’il puisse se retirer, le cofondateur de Microsoft a déclaré : « J’ai pris la décision de me retirer des deux conseils auxquels je siège – Microsoft et Berkshire Hathaway – pour consacrer mon temps en priorité à mes activités philanthropiques, notamment la santé, l’éducation et mon engagement croissant dans la lutte contre le changement climatique. »