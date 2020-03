Free annonce officiellement l’arrivée de la Freebox V8 pour 2020, mais la crise du coronavirus pourrait compliquer les choses

Ce matin a eu lieu la présentation des résultat d’Iliad pour l’année 2019. Thomas Reynaud en a profité pour annoncer que la Freebox V8 était bien prévue pour 2020.

Comme vous l’avait rapporté Univers Freebox, Free va lancé une nouvelle box nommée Freebox V8 en interne. Il ne s’agit bien sûr pas du nom final, lequel pourrait être Freebox POP, ainsi que l’a indiqué Google qui vient de certifier cette nouvelle box.

Si cette Freebox V8 était annoncée dans un premier temps pour fin 2019 puis pour le 1er trimestre 2020, le Directeur Général de Free a confirmé une sortie en 2020 parmi d’autres nouveautés prévues durant cette année. Thomas Reynaud n’a pas donné plus de précisions mais a indiqué que “2020 s’annonce comme une année pleine de défis pour iliad, avec le lancement d’une nouvelle Freebox, l’arrivée de la 5G ou encore notre entrée sur le marché B2B [ NDLR : marché des entreprises]”. Il a toutefois précisé que “cette crise sanitaire va exiger encore plus de nous tous”. On comprend donc que la coronavirus pourrait avoir un impact sur le lancement de cette nouvelle Freebox. En dehors des composants qui pourraient être indisponibles on imagine bien que cette période où tous les yeux sont rivés sur la crise sanitaire n’est pas propice au lancement de cette Freebox V8.

Pour rappel, cette Freebox V8 sera un box dite “intermédiaire”, et pourrait remplacer une ou plusieurs Freebox actuelles. Le mystère reste entier autour de son design et ses caractéristiques techniques même si des rumeurs se confirment petit à petit. Notamment autour du processeur de son Player, un Amlogic S905X2 mais aussi sur son développement. Selon nos informations, Free a pour la première fois de son existence fait appel à un OEM pour la fabrication de son boîtier TV, visiblement pour gagner du temps. L’opérateur de Xavier Niel aurait en revanche décidé du design bien que les coûts de fabrication soient plus élevés quand il s’agit de refaire des moulages plutôt que de reprendre ce qui existe.