Les 10 bonnes nouvelles annoncées par Free à l’occasion de la présentation de ses résultats

Free redresse la tête et affiche ses bonnes performances

Ce matin avait lieu la présentation des résultats d’Iliad pour l’année 2019 et pour le 4ème trimestre de l’année. Et l’opérateur a de quoi être satisfait puisque presque tous les voyants sont au verts. Les recrutements sont positifs sur le mobile, une première deux ans. Idem pour les recrutements fixe et surtout en ce qui concerne la fibre où Free est de nouveau premier et bat son propre record. Les nouvelles sont aussi bonnes dans d’autres domaine, comme le respect de l’environnement et l’opérateur en a fait la compilation auprès de ses salariés, avec un petit commentaire humoristique pour chacun des chiffres-clés à retenir pour l’année 2019.

Les 10 chiffres de l’année 2019 à retenir, annoncés par Free

FIBRE

1 nouvel abonné fibre toutes les 20 secondes

« ça dépote »

le seuil de 2 millions d’abonnés bientôt franchi

« les tee-shirts arrivent »

MOBILE

17 000 sites ouverts à fin 2019

« vous avez fait en 8 ans ce que les autres opérateurs ont mis 15 ans à faire »

Pour la 1ère fois en 2 ans, retour à un gain net d’abonnés au 4T

« +17000 nouveaux abonnés »

ENVIRONNEMENT

0 avion dans la chaîne logistique Freebox pour la 2ème année consécutive

« sauf en décembre pendant les grèves mais on n’a pas eu le choix »

2970 gourdes distribuées aux collaborateurs

« et on ne veut plus voir de gobelets en plastique »

COLLABORATEURS

3141 recrutements, dont 1/4 de moins de 26 ans

« ça nous rajeunit pas »

867 créations d’emplois nets

« c’est bon pour le moral »

ITALIE

déjà + de 5 millions d’abonnés

« soit l’équivalent de la population norvégienne »

450 collaborateurs