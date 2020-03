Scaleway, le branche cloud d’Iliad, annonce offrir gratuitement une solution de visioconférence durant toute la durée de la crise du coronavirus

Un beau geste qui va favoriser le télétravail et permettre de garder le contact avec ses proches

Vous le savez, depuis ce mardi, les français qui le peuvent doivent utiliser le télétravail. Afin de faciliter cette tache, Scaleway, la branche cloud d’Iliad annonce que dans ce contexte de crise, il met à disposition de tous une partie de ses infrastructures sur lesquelles il a déployé la solution de visioconférence Jitsi. Vous pouvez utilisez cette solution pour garder le contact avec vos proches, maintenir votre activité, échanger avec vos clients, rencontrer vos patients ou préparer vos examens avec d’autres étudiants. Vous pouvez accéder à cette solution de visioconférence sur cette page

Grace à cette solution vous pouvez voir la capture webcam de la personne qui parle dans la partie principale de l’écran. Les autres options disponibles sont :

Partage d’écran : cliquez sur le bouton pour partager l’écran de votre ordinateur avec les autres utilisateurs

Lever / baisser la main : cela peut être utile pour lever la main dans une discussion.

Chat : affiche ou masque une fenêtre de chat basée sur du texte. Cette fonctionnalité peut être utile pour prendre des notes écrites que vous souhaitez partager pendant votre conversation.

Muet : activer ou désactiver le microphone de votre appareil

Raccrocher : raccrocher et quitter une conférence. D’autres membres dans la même salle peuvent rester connectés à la conférence.

Appareil photo : désactivez ou activez le partage de la webcam de votre appareil local.

