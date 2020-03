Nouvelles promos dans la boutique Free Mobile pour deux Samsung milieu de gamme et un smartphone tout-terrain

La boutique Free Mobile a été mise à jour et deux nouvelle promos sont proposées : une pour les Samsung Galaxy A71 et A51 et une autre pour le Crosscall Core X-3.

Promotion Free Mobile pour Samsung

Deux solides milieux de gamme du géant Sud-Coréen bénéficient d’une réduction exceptionnelle dans la boutique Free Mobile.

Le Samsung Galaxy A71 voit son prix baisser de 80€, passant ainsi de 479€ à 399€ lors d’un achat au comptant. Vous pouvez également vous le procurer en payant en 4 fois sans frais, avec une première commande de 102€ puis trois fois 99€.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce modèle, vous pouvez découvrir le test du Samsung Galaxy A71 d’Univers Freebox

voit son prix baisser de 80€, passant ainsi de 479€ à lors d’un achat au comptant. Vous pouvez également vous le procurer en payant en 4 fois sans frais, avec une première commande de 102€ puis trois fois 99€. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce modèle, vous pouvez découvrir le test du Samsung Galaxy A71 d’Univers Freebox Même réduction de 80€ pour le Samsung Galaxy A51, dont le tarif passe de 379€ à 299€. La promotion est valable lors d’un achat en 4 fois sans frais (77€ à la commande, puis trois fois 74€) mais vous pouvez également vous le procurer en 24 fois sans frais. Pour cela, comptez 107€ à la commande, puis 24 fois 8€ sans frais.

Nous avons également réalisé un test du Samsung Galaxy A51 pour vous permettre de découvrir le modèle.

Promotion Free Mobile sur le Crosscall Core-X3

Le Crosscall Core-X3 est proposé à 249€ au comptant contre 279€ auparavant, mais est également disponible en quatre fois sans frais pour une première commande de 63€ puis trois fois 62€. En 24 fois sans frais, comptez 57€ à la commande, puis 24 fois 8€. A noter qu’un lot d’accessoires sont offerts : un brassard ergonomique X-Armband et des écouteurs bluetooth X-Play .

Si vous voulez découvrir notre avis sur ce smartphone pensé pour l’outdoor, rendez-vous sur le test du Crosscall Core-X3.