Les smartphones Redmi Note 8 Pro et Nokia 6.2 sont arrivés dans la boutique de Free Mobile

Deux smartphones abordables viennent d’arriver dans la boutique en ligne de Free Mobile. Il s’agit des Redmi Note 8 Pro et Nokia 6.2.

Le Redmi Note 8 Pro coûte 249 euros au comptant. On peut aussi l’acquérir en 4x sans frais (63 euros à la commande, puis 3 fois 62 euros) ou 24 fois sans frais (57 euros à la commande, puis 24 fois 8 euros).

Le Redmi Note 8 Pro profite d’un chipset Helio G90T pensé pour le jeu avec 6 Go de RAM, d’un écran 6,53 pouces Full HD+ et d’un quadruple capteur photo 64 + 8 + 2 + 2 Mégapixels qui lui assure une grande polyvalence dans les clichés, de jour comme de nuit. Il a également comme atout sa batterie 4 500 mAh pour une bonne autonomie et son bloc 18 Watts pour une charge qui ne s’éternise pas. Sans oublier le mini-jack dans sa tranche inférieure. Vous pouvez d’ailleurs retrouver le test du Redmi Note 8 Pro par Univers Freebox.

Le Nokia 6.2 est vendu à 199 euros. On peut aussi l’acquérir en 4x sans frais (52 euros à la commande, puis 3 fois 49 euros) ou 24 fois sans frais (31 euros à la commande, puis 24 fois 7 euros).

Le Nokia 6.2 embarque le chipset Snapdragon 636 et une batterie 3 500 mAh rechargeable. On a également un écran 6,3 pouces Full HD+ et un triple capteur photo 16 + 8 + 5 Mégapixels. Les selfies seront en 8 Mégapixels.

Tous les deux sont annoncés compatibles avec la B28, soit la 4G 700 MHz sur laquelle a beaucoup misé Free pour son réseau mobile.