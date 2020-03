Freebox Révolution et Delta : le service multimédia P2f propose ses services Premium gratuitement durant le confinement

« P2f » est un client “Plex” spécialement conçue pour la Freebox. Son développeur propose à tous les abonnés Freebox d’accéder à la version Premium gratuitement durant la période de confinement.

La période de confinement engendre un élan de solidarité chez les différents acteurs du numérique. Le développeur de P2F en fait partie, puisqu’il propose dès maintenant d’accéder à son application dans sa version Premium gratuitement sur les Freebox. L’application est disponible sur le Freestore de votre box.

Un client Plex gratuit pour supporter le confinement

P2F est une application Freemium, ce qui signifie qu’elle propose ses fonctionnalités gratuitement de base, mais offre des avantages à ceux qui l’achètent. Initialement proposée avec une semaine de test gratuit, la version Premium est normalement proposée à 3,85€, mais elle est désormais disponible pour tous gratuitement. Elle permet notamment de ne pas avoir à rentrer ses identifiants et ses paramètres à chaque utilisation.

A noter qu’il vous est toujours possible d’acheter l’application si vous le souhaitez, mais dans cette période de confinement, le développeur la propose dorénavant à 2€ au lieu des 3,85€. Si vous aviez déjà installé l’application sans l’acheter, la version premium vous est déjà offerte automatiquement.

Plex est un célèbre service multimédia disponible sur Freebox Mini 4K, Freebox Révolution, Delta et One. Développé spécialement grâce au SDK QML, ce service se nomme donc« P2f » sur Freebox. Il permet d’accéder à des fichiers multimédias contenus sur son ordinateur et ce depuis n’importe où, y compris depuis une Freebox Révolution. Le service est téléchargeable gratuitement dans le Free Store de la Freebox Révolution, de la Freebox Delta et Freebox One. Vous pouvez retrouver notre tutoriel de P2f sur cette page.