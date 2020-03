Phishing : ce smartphone est beau, mais pas à gagner avec Free Mobile

Pas de baisse d’activité pour les auteurs de campagnes de phishing. En voici un qui a d’ailleurs fini dans nos filets.

“Laissez vos commentaires et vous pourriez gagner !”, indique un e-mail se disant venir de Free. Chouette, au moins une bonne nouvelle en ces temps un peu compliqués de confinement, pourraient se dirent certains. En fait, non.

Assez classiquement, on se retrouve face à un phishing promettant un smartphone haut de gamme, ici un Galaxy S9. Un modèle qui date d’ailleurs un peu. L’auteur de la missive aurait au moins pu choisir un modèle plus récent comme le Galaxy S10 ou le Galaxy S20, histoire d’être plus convaincant.

Un coup d’oeil à l’adresse d’expédition confirmera que l’e-mail ne provient pas de Free.

Le fait que le message repose sur une simple image cliquable devrait également mettre la puce à l’oreille. Surtout avec ce “Cliquez ici pour continuer la livraison” bien en évidence avec son cadre rouge, comme pour vous indiquer le chemin le plus court vers un piège.

Le lien sur cette image n’a enfin rien à voir non plus avec Free. Bref, direction la corbeille, sans la moindre hésitation.

Au-delà de ces traditionnelles arnaques de type phishing, rappelons qu’il vaut mieux se montrer vigilants en ces temps d’épidémie de coronavirus et de confinement de la population. L’augmentation de la présence sur les réseaux et l’environnement anxiogène fournissent en effet le parfait terreau aux cybercriminels avec au menu intrusions pour les ordinateurs moins sécurisés, applications mobiles vérolées pour ceux qui téléchargent hors des stores officiels, ransomwares et fausses pages de financement participatif. Sans compter les faux vaccins et remèdes miracles que certains pourraient être tentés de vous refourguer.