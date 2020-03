FMobile : sauvée, l’app libérant les abonnés Free Mobile de l’itinérance Orange débarque dans une nouvelle version évolutive

En danger il y a une semaine, FMobile renouvelle finalement son droit d’accès à l’App Store pour la version 3 et ce après une longue négociation avec la firme de Cupertino.

Un ouf de soulagement pour les utilisateurs, FMobile, l’application qui permet de se s’affranchir de l’itinérance Orange pour les abonnés Free Mobile poursuit l’aventure sur l’App Store en se dotant d’une toute nouvelle version. Avec FMobile 3, vous pouvez gérez le réseau, l’itinérance nationale et internationale de n’importe quel opérateur dans le monde, sur iPhone et iPad Cellulaire. A noter que cette nouvelle mouture ne contient donc pas toutes les nouveautés prévues dans mais prépare le terrain. Au rang des premières évolutions, le support de la gestion de l’itinérance 4G et préparation du support de l’itinérance 5G. Mais aussi un nouveau système de rafraîchissement en arrière-plan pour plus de fiabilité et un système de gestion des cartes SIM lors de la configuration. Une seconde mise à jour majeure est attendue cet été.

FMobile 3 également disponible sur iOS12 mais en semi-automatique

Parallèlement à cela, FMobile 3 accueille à nouveau les utilisateurs de iOS 12 qui étaient restés sur FMobile 1.4. Les nouveautés spécifiques à ce système d’exploitation, sont notamment “le support de l’ensemble des fonctionnalités de la version 2 et 3 à l’exception de l’automatisation, non disponible sur cette version” ou encore un nouveau Dark mode. A noter enfin que FMobile 1.5 est disponible à partir d’iOS 9.