FMobile qui permet aux abonnés Free Mobile de s’affranchir de l’itinérance Orange est en danger, Apple veut la retirer de son store

L’application FMobile qui permet de se débarrasser de l’itinérance Orange chez Free Mobile annonce qu’Apple veut la retirer de l’AppStore. Mais vous pouvez la télécharger avant qu’elle ne disparaisse.

Initialement pensée pour permettre aux abonnés Free Mobile de se libérer de l’itinérance Orange, et qui permet donc de bénéficier d’un meilleur débit, FMobile a évolué pour devenir une application utilisable avec les opérateurs du monde entier. Elle permet de gérer l’itinérance nationale et internationale de n’importe quel opérateur sur iPhone et iPad cellulaire

Mais cette application disponible sur l’App Store, pourrait bien disparaître comme vient de l’annoncer son développeur. “Face à la menace d’Apple d’un éventuel retrait de FMobile (pour l’instant seule la mise à jour FMobile 3 est concernée par ce refus à nouveau d’une clarté nulle, mais on peut s’attendre à des mesures plus drastiques dans les prochaines heures), installez FMobile via l’App Store” explique-t-il sur Twitter. Et de préciser que “même si vous la désinstallez après, si FMobile se fait jeter hors de l’App Store vous conserverez la dernière version de FMobile 2.1.1 à vie dans votre compte, rubrique « mes achats ».”

L’application FMobile est toujours disponible pour le moment sur l’AppStore, vous pouvez la télécharger ici