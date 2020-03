Abonnés Freebox Delta : Cafeyn se met à jour sur Android et facilite l’accès à vos magazines favoris

Une semaine après la version iOS, l’ex-LeKiosk se met à jour sur Android. Au programme, une section flambant neuve et utile aux utilisateurs.

Avis aux abonnés Freebox Delta, cette nouvelle version intègre une section dédiée pour accéder à vos numéros téléchargés depuis votre bibliothèque. Fini de soupirer dans les transports, vous pouvez continuer vos lectures dans le plus grand des conforts. Celles-ci sont désormais accessibles plus facilement tout comme un peu plus tôt sur iOS.

Cafeyn inclus dans l’offre Freebox Delta

Depuis son lancement en décembre 2018, la Freebox Delta inclut un abonnement à Cafeyn, un service de lecture en ligne spécialisé dans les titres de presse. Sans débourser un centime supplémentaire, les abonnés peuvent accéder à un grand nombre de journaux et magazines en version numérique sur ordinateur, mais également sur smartphone et tablette tactile grâce à des applications mobiles disponibles sur l’App Store et le Play Store. Parmi eux, il y a notamment Le Parisien, Sud Ouest, Ouest France, La Voix du Nord, L’Obs, Le Point, Challenges, Marianne, Le JDD, Closer, Paris Match, Voici, Gala, Elle, Vogue, Marie France, Première, The New York Times et Time.

Pour activer son abonnement Cafeyn, il suffit de se rendre sur l’espace abonné. Univers Freebox a réalisé un tutoriel pour vous guider dans chaques étapes de l’activation de Cafeyn.