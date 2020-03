Le Gouvernement voit d’un mauvais oeil l’arrivée de Disney+ dans le contexte de l’épidémie

Il est très attendu par de nombreux Français confinés, le service de SVOD qui doit être lancé le 24 mars mais l’arrivée de Disney+ ne serait pas très bien vue par le Gouvernement.

Dans le contexte de l’épidémie de Coronavirus, les réseaux de télécoms sont très sollicités par les abonnés confinés chez eux, tant pour le télétravail que pour les loisirs numériques. Et dans ce contexte, l’arrivée de Disney+ qui pourrait engendrer encore plus de trafic susciterait des inquiétudes pour le Gouvernement.

L’Etat aurait demandé le report de Disney+

Des mesures sont prises par des plateformes majeures de streaming pour soulager les opérateurs, comme c’est le cas pour Netflix et YouTube, suite à un appel du gouvernement. Cependant Disney+ doit arriver mardi prochain et ce nouvel acteur du streaming pourrait enregistrer des visionnages très important, surtout dans ce contexte de confinement.

D’après une “source gouvernementale proche du sujet” des Echos, l’Etat aurait ainsi demandé à Disney “d’ajuster leur arrivée sur le marché”. Une façon de demander au service de SVOD de repousser son lancement en France. Le géant américain n’a pas communiqué sur ce sujet pour l’instant et n’a pas non plus indiqué de mesures prévues lors du lancement pour rendre son service moins gourmand en bande-passante. Le lancement n’est donc pas repoussé pour le moment. Affaire à suivre.

Sources : Via Frandroid