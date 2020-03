Disney+ révèle toutes les plateformes sur lesquelles le service sera disponible

L’arrivée de Disney+ en France approche et le service de SVOD a officialisé sur quelles plateformes il sera disponible. La liste est longue.

Disney lancera sa plateforme le 24 mars prochain en France. Si Canal+ en sera le distributeur exclusif, elle sera bien sûr disponible en OTT sur de nombreuses plateformes comme l’ont révélé les comptes officiels de Disney+ sur les réseaux sociaux.

TV connectées, consoles de jeux, applis mobiles… Disney sera partout ….

Disney a en effet révélé toutes les plateformes sur lesquelles on pourra trouver une application pour accéder à son service SVOD. Il ratisse assez large afin de toucher le maximum d’utilisateurs. Ainsi , le service sera disponible sur Android TV et Apple TV, bien sûr, mais également sur les télévisions connectées LG et Samsung et sur les appareils types dongle comme les Chromecasts et Fire TV Sticks ou les box Rokuten.

Les gamers pourront également utiliser leur console pour accéder à Disney+, l’application sera en effet disponible sur Xbox One et Playstation 4, rien pour la Nintendo Switch par contre. Concernant ce dernier fabricant, l’absence du service n’est pas vraiment une surprise, la console ne proposant pas Netflix non plus. Il existera bien sûr des applications mobiles sur iOS et Android.

… Sauf sur les box des opérateurs

Cependant, retrouver le service sur les Livebox, Freebox ou autre, il faudra être patient. Canal+ est en effet le distributeur exclusif du service en France et aurait, d’après des informations d’Electron Libre, des difficultés à vendre Disney+ aux opérateurs. Si des discussions sont encore en cours, il est peu probable que le service soit disponible chez les opérateurs à son lancement le 24 mars prochain.

Et pour les utilisateurs de box tournant sur Android TV, comme la Freebox mini 4K ou la Bbox Miami, rien ne garantit que l’application sera accessible directement. On sait par exemple que pour l’instant Amazon Prime Video n’est pas accessible sur Freebox mini 4K, et il est possible que Disney+ ne le soit pas non plus. Si c’est le cas, il faudra peut être passer par des moyens alternatifs, comme l’installation d’une APK pour en profiter sur la Freebox.

Pour rappel, le service sera proposé à 6.99€/mois ou inclus dans certains offres Canal, et Disney proposera une semaine d’essai gratuite lors du lancement le 24 mars prochain.