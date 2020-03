Canal+ dévoile officiellement ses nouvelles offres avec Disney+, le choix sera large

Le pack FAMILLE+ proposera l’intégralité des contenus Disney avec Disney+ mais aussi les chaînes Disney Junior et Disney Channel en exclusivité. Il renforce ainsi sa promesse de partager des moments uniques en famille avec plus de 60 chaînes cinéma, séries, jeunesse et documentaires (10€/mois au lancement, au lieu de 15€/mois) ;

Le pack CINE SERIES+, qui s’était enrichi de Netflix en octobre 2019 en plus de OCS, CINE+ et d’autres chaînes Ciné & Séries, accueillera Disney+ et proposera ainsi l’offre ultime pour les fans de cinéma et de séries (15€/mois au lancement, au lieu de 30€/mois) ;