Smartphones disponibles chez Free Mobile : lequel choisir si vous avez un budget de 300 euros ?

Univers Freebox vous propose régulièrement des comparatifs avec les smartphones disponibles dans la boutique de Free. D’ailleurs, que peut-on trouver dans la boutique en ce moment pour 300 euros et moins ? Voici nos suggestions selon vos critères et besoins, si vous comptiez renouveler votre smartphone.

Samsung Galaxy A51 : celui pensé pour séduire le plus grand nombre

Avec le Galaxy A51 affiché à 299 euros (au lieu de 379 euros), Samsung a visiblement décidé de satisfaire le plus grand nombre et n’a pris aucun risque. Joli design, usage fluide, écran plus que satisfaisant, son agréable à écouter, mini-jack, slot MicroSD dédié, support de la 4G 700 MHz (B28), gestion dual-SIM, polyvalence en photo, bonne autonomie et dernière version d’Android, difficile de lui reprocher quelque chose.

Honor 20 : un autre modèle intéressant en ce moment

À 299 euros (au lieu de 349 euros), le Honor 20 est une belle proposition. Cet ancien modèle haut de gamme offre un joli design, un bel écran, un son propre (mais manquant un peu de patate), de belles photos, une 4G rapide (avec le support de la B28), une charge très rapide, des solutions de déverrouillage très efficaces et une interface très complète. Celui-ci ne souffre à vrai dire d’aucun défaut majeur. Peut-être l’absence du mini-jack et de la recharge sans-fil, si ce sont des éléments qu’on juge indispensables.

Redmi Note 8T : le meilleur compromis pour les petits budgets

Après un Redmi Note 7 très convaincant, Xiaomi récidive avec un smartphone tout aussi intéressant sur le créneau des 200 euros. Beau design, grand écran Full HD+, quadruple capteur photo, performances suffisantes pour jouer dans de bonnes conditions, grosse batterie et charge rapide, le Redmi Note 8T ne manque pas d’arguments pour séduire. Il est, à nos yeux, la nouvelle valeur étalon sur son segment tarifaire. Bons points enfin si vous êtes abonnés Free Mobile : le Redmi Note 8T s’annonce compatible B28, gérant donc la 4G 700 MHz chère à l’opérateur, mais profite également de la technologie 256QAM récemment activée et boostant les débits. À 199 euros, c’est assurément le meilleur compromis du moment si votre budget n’est pas extensible.

Redmi Note 7 Edition 700 : l’ancienne référence des smartphones à petit prix

Si vous êtes à l’euro près, mais voulez quand même quelque chose qui tient la route, il y a le Redmi Note 7 ayant précédé le Redmi Note 8T évoqué juste au-dessus. Toujours au catalogue de Free Mobile, il s’affiche en ce moment à seulement 159 euros (au lieu de 179 euros). Un prix qui reste intéressant au regard de son écran, de ses performances en multimédia et photo et de son autonomie. Il profite en plus de la technologie 256QAM qui a été activée par Free Mobile et qui booste les débits.

Crosscall Core-X3 : le smartphone des baroudeurs et des maladroits

Voilà un smartphone pour ceux qui comptent l’emmener partout, y compris sur un chantier ou lors d’une rando VTT dans les bois, ou tout simplement pour ceux qui ont deux mains gauches. Free propose en effet le Crosscall Core-X3 à 249 euros (au lieu de 279 euros) dont les certifications IP68 et MIL-STD-810G garantissent une bonne résistance aux chutes, aux chocs et à l’eau.

Apple iPhone 7 : si vous préférez l’écosystème de la pomme

Si vous avez une préférence pour iOS, il y a l’iPhone 7 en ce moment disponible à 279 euros. Vous aurez un smartphone 4,7 pouces et l’accès à la dernière version du système d’exploitation d’Apple. Notez qu’on parle d’un modèle reconditionné.