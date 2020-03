Bouygues Telecom augmente une nouvelle fois automatiquement la facture de certains abonnés

Un gain de 20 Go pour 3€ de plus par mois avec la possibilité de refuser, Bouygues Telecom tente encore une fois d’augmenter le prix de l’abonnement de certains de ses abonnés en l’échange de plus de données. Et ce même en plein confinement.

La hausse discrète et automatique des tarifs continuent, en particulier chez Bouygues Telecom. L’opérateur justifie la pratique, certes légale mais dérangeante pour certains abonnés et associations de consommateurs, par le besoin d’investissements nécessaires pour proposer le meilleur service possible. ”A présent, nous pouvons effectivement être amenés à dire “pour avoir plus, il faut payer un petit peu plus cher”. Nous vous proposons un bon deal. Nous allons vous ajouter telle chose dans votre offre, qui vaut normalement tel prix dans le catalogue, et que vous allez avoir à un prix plus bas. Mais si vous n’en voulez pas, vous ne le prenez pas” , a expliqué en février dernier Benoît Torloting, directeur général adjoint en charge des opérations Grand public.

20 Go de plus en France et 3 Go en roaming pour 3€ supplémentaires par mois

Depuis l’année dernière, l’opérateur envoie régulièrement un mail à des abonnés pour la plupart à une offre B&You mais aussi parfois à un forfait Sensation pour leur annoncer la hausse prochaine du prix de leur abonnement, souvent en l’échange de plus de data en France métropolitaine mais également en roaming. C’est le cas aujourd’hui pour un abonné disposant d’un forfait B&You 40Go (dont 5Go en Europe). L’opérateur lui annonce une augmentation à venir de 3€ de son offre, laquelle passera ainsi à 12€99 au lieu de 9€99, pour un enrichissement de 20 Go de son forfait dans l’hexagone et de 3 Go en roaming. Il lui est toutefois possible de refuser l’offre. En comparaison sur le site de l’opérateur, une offre 60 Go est proposée à 13,99€, soit un euro plus cher mais avec 2 Go en plus depuis l’étranger. Rappelons cependant que dans certains cas, le refus n’était pas possible et que les abonnés n’ont alors que deux choix : accepter ou résilier.

Merci à @usmaxooou