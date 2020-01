Bouygues Telecom augmente automatiquement la facture de certains abonnés mobile, sans possibilité de refus

La hausse des prix continue chez les opérateurs. Après Red by SFR en décembre dernier, Bouygues Telecom annonce à son tour à certains abonnés B&YOU l’augmentation prochaine du prix de leur forfait en l’échange d’un double enrichissement. Mais cette fois, il n’est pas possible de refuser cette modification.

Le mail de la discorde. Actuellement Bouygues Telecom envoie un mail à certains abonnés, notamment à ceux disposant d’un forfait B&YOU 20Go pour leur annoncer une modification prochaine de leur offre, à savoir un enrichissement de 10 Go de l’enveloppe de data incluse en France métropolitaine soit un passage à 30 Go ainsi qu’une augmentation de 2 Go du volume de données en roaming (Europe et DOM). Le tout pour “seulement 2€ de plus par mois”.

Si cette pratique est courante chez les opérateurs, la plupart du temps, un lien permet aux clients de refuser la modification en conservant leur offre actuelle. Dans ce cas précis, aucune possibilité n’est laissée à l’abonné en question lequel a souscrit jadis une série limitée B&YOU 20 Go à 5€/mois, nous fait-il savoir. Par conséquent, à partir du 6 mars prochain, il sera désormais facturé 7€/mois.

Seule alternative proposée par l’opérateur : résilier son contrat, sans pénalité, jusque dans un délai de 4 mois après l’entrée en vigueur de la modification de son offre.