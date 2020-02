Bouygues Telecom augmente encore automatiquement la facture de certains abonnés

Un gain de 30 Go de data en France pour 4€ de plus… Bouygues tente d’augmenter le prix du forfait de certains abonnés Sensation.

La série des hausses de tarifs se poursuit chez Bouygues Telecom. Après des offres B&You à plusieurs reprises en 2019 mais aussi en ce début d’année, c’est au tour de la gamme Sensation d’être enrichie moyennant une augmentation de quelques euros. La pratique est légale mais peut fâcher.

Un abonné à un forfait Sensation 70Go Avantages Smartphone avec engagement de 24 mois, vient d’apprendre de l’opérateur qu’à compter du 13 mars prochain, il bénéficiera de 30 Go supplémentaires soit 100 Go au total à utiliser en France métropolitaine et de 20 Go en plus en roaming “déductible de son enveloppe dans l’hexagone”. Plus de data donc avec en contrepartie une hausse de 4€ de son forfait, lequel passe de 45,99€ par mois à 49,99€. L’abonné a toutefois la possibilité de refuser cette modification et ainsi conserver son offre actuelle.

A noter que sur le site de l’opérateur, ce même forfait (70 Go) est proposé à 30,99€ pendant un an puis 45,99€.