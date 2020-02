Orange : un nouveau test inédit de son réseau 5G

Main dans la main, Orange et Dell annoncent avoir réalisé un premier test probant d’un ordinateur portable “5G ready” sur le réseau de cinquième génération de l’opérateur français. Bilan, le duo a atteint 20 fois la vitesse de la 4G.

Concrétiser toutes les promesses de la 5G, c’est l’un des objectifs que se sont donnés l’année dernière l’opérateur historique et le géant technologique. Premier effet de cette collaboration, des essais en direct réalisés très récemment à Paris sur le réseau 5G d’Orange, menés avec le tout nouveau ordinateur portable Dell Latitude 9510 prêt pour la 5G. Ce test a notamment permis d’atteindre “des vitesses de téléchargement soutenues de plus de 900 mégabits par seconde sur une plate-forme de calcul mobile de niveau entreprise”, informe Dell. Une performance notable par rapport à la 4G dont les débits sont souvent inférieurs à 60 mégabits par seconde.

« La 5G ouvre une nouvelle frontière pour les entreprises et les consommateurs avec le PC toujours connecté », a déclaré Liam Quinn, vice-président senior de Dell Technologies. Pour lui, l’annonce de cette expérimentation réussie avec Orange “est un exemple clair de l’impact de la 5G sur notre vie quotidienne. Le téléchargement d’une grande présentation ou d’une vidéo de formation peut prendre quelques secondes au lieu de quelques minutes. Les communications à large bande améliorées et la latence plus faible permettent aux nouveaux modèles d’utilisation et aux utilisateurs de réaliser les tâches beaucoup plus rapidement que les réseaux 4G, ce qui crée et pilote de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles applications, comme la réalité augmentée et virtuelle, les jeux assistés par le cloud, la traduction en temps réel et le traitement d’image. “

Orange et Dell, une collaboration sur l’innovation 5G en route depuis 2019

Les deux groupes mettent ainsi en application leur accord de collaboration signé en mai 2019. Celui-ci doit permettre à Orange et Dell d’explorer conjointement le développement de domaines technologiques clés pour les architectures de cloud distribuées afin de fournir des cas d’utilisation Edge en temps réel et de nouvelles opportunités de services que la 5G va apporter.

On le sait, la cinquième génération de téléphonie mobile nécessitera un nouveau type de plates-formes prenant en charge un catalogue complet de services informatiques de pointe et d’internet en temps quasi réel. Partant de ce postulat, l’opérateur historique et le fournisseur de systèmes et de services IT souhaitent répondre aux demandes de nouvelles architectures distribuées pour la 5G en “combinant le meilleur du cloud et de la mobilité. De quoi fournir une base matérielle commune à une infrastructure définie par logiciel, automatisée et agnostique, qui s’étend du site à la radio en passant par le cœur, afin d’accélérer l’innovation et la prestation de services”, a annoncé Dell Technologies l’année dernière.