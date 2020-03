Mise à jour des améliorations sur les forfaits Free Mobile, des cadeaux et chaînes offertes sur la Freebox pendant le confinement

Pendant le confinement, Free multiplie les gestes envers ses abonnés mais pas seulement. Voici la liste des chaînes encore offertes, des nouveaux enrichissements apportés cette semaine aux forfaits Free Mobile et des cadeaux en cours.

Depuis près de 10 jours, les Français sont priés de rester chez-eux, pandémie de Coronvirus oblige. Petits et grands sont donc contraints d’occuper leurs journées : Certains préfèrent lire, prendre le temps de cuisiner, faire le ménage encore et encore, jouer aux jeux-videos quand ils ne se perdent pas sur Facebook ou Instagram pendant que d’autres en profitent pour passer du temps au téléphone avec leurs proches et membres de leur famille parfois dispersés aux quatre coins de la France. Les chiffres parlent d’eux, le trafic voix (appels) a plus que doublé sur le territoire depuis le début du confinement.

Free Mobile prend soin de ses abonnés

Soucieux, l’opérateur a donc décidé hier de doubler le nombre d’heures incluses dans le forfait 2€/0€, soit de 2 à 4h jusqu’à fin avril, sans surcoût bien évidemment. Un peu plus tôt dans la semaine, Free Mobile a également boosté la data de son petit forfait de 50 Mo à 1 Go pour toute nouvelle souscription jusqu’à fin avril. Il avait fait le même geste à ses 5 millions d’abonnés une semaine auparavant. Désormais tout le monde peut profiter de cet enrichissement. A noter que Free propose pendant la période de confinement une option gratuite de blocage pour éviter toute surconsommation de data sur cette offre. Autre initiative de l’opérateur ces derniers jours pour permettre à ses abonnés de rester connecter avec leurs proches, le débit au-delà de leur enveloppe de data est passé à 1 Mbit/s au lieu de 128 Kbit/s, soit un débit 8 fois supérieur. Ce geste s’applique uniquement au Forfait Free 100Go, Série Spéciale 50Go ou 60Go.

Chaînes offertes et un cadeau sur les Freebox

Qu’on se le dise, pléthore d’abonnés poursuivent en semaine leur loisir du week-end pendant le confinement à savoir s’affaler sur leur canapé et allumer leur Freebox Player pour profiter encore un peu des nombreuses chaînes offertes. Hier, la période de confinement a été officiellement prolongée jusqu’au 15 avril, a déclaré le Premier Ministre Edouard Philippe. On peut donc s’attendre à un prolongement de la gratuité de certaines chaînes ou à de nouvelles mise en clair.

Des chaînes offertes jusqu’au 31 mars

Canal + : canal 4

Canal+ Séries : canal 43

Boing : canal 153

Boomerang : canal 144

Boomerang +1 : canal 145

Toonami : Canal 154

Canal J : Canal 149

Tiji : Canal 142

Pitchoun : canal 159

Le bouquet Telekidz : canaux 677 à 679

Baby TV : canal 155

Toutes les chaînes OCS offertes pour les abonnés Freebox Delta

Pour en bénéficier, rendez vous simplement sur Prime Video, disponible sur la page d’accueil de la Freebox delta. Puis, dans la catégorie Channels, choisissez OCS, puis “Commencez votre essai gratuit de 30 jours”.

Vous recevrez ainsi un mail de confirmation, et vous pourrez vous désabonner à tout moment d’OCS directement sur votre espace client Amazon.

Des chaînes gratuites supplémentaires sur Freebox Mini 4K, pour les abonnés Molotov TV

Pour y accéder, il faut avoir téléchargé l’application Molotov TV depuis la Play Store de la Freebox Mini 4K, et être abonnés à une des offres payantes de Molotov. Vous disposerez ensuite de cinquante chaînes offertes. La durée de l’offre n’a pas été communiquée :

Des chaînes généralistes comme RTL9, Paris Première ou Comedy Central

Des chaînes d’information internationales comme CNN

Des chaînes pour enfants comme Nickelodeon, Nickelodeon Junior, Cartoon Network, Toonami ou Boomerang

Des chaînes pour adolescents comme Adult Swim

Des chaînes cinéma comme TCM Cinéma ou Paramount Channel

Des chaînes documentaires comme Toute l’Histoire, Animaux ou Science & Vie

Des chaînes musicales comme M6 Music, Trace Urban ou MTV

De très nombreuses autres chaînes offertes pour les abonnés à une offre Canal+

Par ailleurs, pour tous ceux qui disposent d’un abonnement à une offre Canal+ (hors abonnés CANAL+Séries ou ayant souscrit via l’application myCANAL iOS/Android), de nombreuses chaînes supplémentaires sont offertes jusqu’au 15 avril. Pour y accéder, il suffit de vous rendre dans l’univers Canal+ de votre Freebox, ou sur myCanal :

Ciné + Premier, Frisson, Emotion, Famiz, Club, Classic, OCS Max, OCS City, OCS Choc ,OCS Géant, Disney Cinéma, TCM Cinéma, Paramount Channel Et également toutes les chaînes séries, jeunesse et documentaires.

Deux épisodes d’une série d’Adult Swim offerts sur la Freebox

Comme il le fait régulièrement, Free a offert hier à ses abonnés en partenariat avec AdultSwim, deux épisodes de la série d’animation humoristique à succès “Black Dynamite”, directement sur votre Freebox dans l’Aktu Free. Pour rappel, AdultSwim est disponible en linéaire (canal partagé avec Toonami), mais aussi sous forme de service de VOD en illimité via un pack dédié.