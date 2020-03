Coronavirus : Free ne s’arrête plus et enrichit une nouvelle fois son forfait 2€ pour ses abonnés

Après avoir boosté la data incluse, Free offre à présent 2 fois plus d’heures d’appel à ses abonnés au forfait 2€ jusqu’à fin avril.

Afin d’accompagner au mieux ses abonnés pendant cette période de confinement et à l’heure où les appels ont été multiplié par plus de deux dans l’hexagone, Free double aujourd’hui le nombre d’heures incluses dans le forfait 2€/0€. Les 5 millions d’abonnés concernées bénéficient dès aujourd’hui de 4h d’appels, au lieu des 2h mensuelles, depuis la France vers la France, vers les mobiles des États-Unis, du Canada, de la Chine et des DOM ainsi que vers les fixes de 100 destinations à l’international, et ce jusqu’à fin avril.

Cette nouvelle initiative enrichit de nouveau ce forfait qui a déjà vu son volume de data 4G inclus boosté à 1 Go/mois, pour les abonnés actuels comme pour les nouveaux. Aucune procédure à suivre, l’ajustement de leur forfait se fait sans surcoût, automatiquement et immédiatement.