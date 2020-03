Altice Studio : la chaîne cinéma oubliée d’SFR bientôt intégrée dans les offres Canal ? Un indice semble l’indiquer

Après RMC Sport dans l’offre satellite de Canal+, bientôt la chaîne cinéma et séries d’Altice ?

“Tiens tiens… la chaîne Altice Studio est apparue en chaîne 36 sur le guide Canal+”, a fait remarquer ce week-end Thomas Soltys, décrypteur pour le compte “info abonné canal”. Une apparition sur le cube satellite de la filiale de Vivendi laissant entrevoir une arrivée prochaine de la chaîne d’Altice, à l’instar de RMC Sport en 2018. Altice Studio dispose d’un catalogue de séries et de films, notamment via des accords importants avec NBC Universal et Discovery.