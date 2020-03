Freebox : Free et AdultSwim vous offrent les deux premiers épisodes d’une série déjantée

Du nouveau contenu gratuit pour les abonnés Free ! L’opérateur de Xavier Niel, en partenariat avec AdultSwim, vous offre gratuitement deux épisodes de la série Black Dynamite.

AdultSwim est disponible sur la Freebox, soit en linéaire en canal partagé avec Toonami, soit en service de VOD en illimité via un pack dédié. Et vous pouvez découvrir les deux premiers épisodes de l’une de ses séries phares directement sur votre Freebox dans l’Aktu Free.

Il s’agit de Black Dynamite, série d’animation humoristique mettant en scène un ancien de la CIA qui a décidé de se retirer et ne veut plus en entendre parler. Mais c’est sans compter sur son équipe qui le rappelle sans cesse en mission, pour servir encore et toujours les Etats-Unis.

Pour découvrir la série, rendez-vous sur L’AKTU Free. Si les premiers épisodes vous plaisent, vous pourrez retrouver le reste de la série sur AdultSwim dans Freebox Replay.