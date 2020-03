Free propose une nouvelle façon de naviguer sur son site dédié aux services domotiques de la Freebox Delta

Les abonnés Freebox Delta ont droit à un site dédié pour mieux connaître leurs équipements du pack sécurité et les fonctions domotiques en générales de leur Freebox. Celui-ci facilite dorénavant la navigation en son sein.

Les services domotiques de la Freebox Delta ont, depuis avril dernier, leur site nommé “Smarthome”, regroupant toutes les informations à ce sujet : mises à jour, équipements domotiques compatibles avec la Freebox, comment réparer un problème… Et celui-ci s’est agrémenté d’une fonctionnalité bien pratique pour y naviguer.

Un bouton pour retrouver l’article que vous souhaitez en un clic et contacter l’assistance

Cette nouvelle fonctionnalité prend la forme d’un simple bouton en bas à droite de la page, sur lequel il faudra cliquer pour retrouver tout d’abord une sélection d’articles dédiés aux mises à jours du server et aux nouvelles fonctionnalités du pack sécurité.

Vous pouvez ainsi retrouver ainsi directement une liste d’article pré-sélectionnés, avec un système de réponse instantanée. Dès l’instant où vous cliquez sur l’un des article, celui-ci s’affiche directement, sans page à charger.

Si vous avez une question plus précise en tête, vous pouvez directement la saisir pour voir la liste d’articles liés à ce sujet. Si aucun ne répond à votre problème, vous pouvez également choisir de contacter directement l’assistance depuis cette fenêtre, en indiquant votre adresse-mail et l’objet de votre demande.

Ce bouton est optionnel, mais il peut permettre de contacter plus facilement l’assistance Freebox Home, y compris pour leur suggérer de nouvelles fonctionnalités domotiques à intégrer à la Freebox Delta. Les développeurs invitent régulièrement les abonnés à leur suggérer des améliorations sur leur site web. D’ailleurs, sur le site, il est annoncé que le délai de réponse est de quelques heures maximum.

En somme, derrière ce petit bouton on trouve une aide à la navigation assez complète, qui permet de retrouver plus facilement le contenu convenant à votre problème ou votre interrogation. Mais son principal intérêt reste de contacter l’assistance plus facilement, tant pour régler un problème que pour suggérer une nouveauté.