Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms…. Free Mobile dépasse les limites de la 4G, la Freebox fait son stock de TNT etc..

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

21 mars 2017 : Free propose le premier forfait 4G illimité

L’un des forfaits mythiques de Free Mobile fête ses trois ans : le forfait data illimité à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox a été lancé en 2017 ! C’est la première fois qu’un forfait propose la 4G illimitée en France, en plus des appels, des SMS et des MMS illimités en France métropolitaine. La formule n’a pas changé depuis, et constitue toujours le porte étendard de l’opérateur.

25 mars 2005 : Free propose en avant-première la TNT sur sa Freebox !

Free, en avance sur la TNT également ! Alors que le lancement de la Télévision Numérique Terrestre est prévue pour la semaine suivante, l’opérateur annonce qu’il pourra proposer 11 des 14 chaînes de la TNT une semaine auparavant. Cet accès anticipé pouvait se faire sur toutes les Freebox grâce au cordon Péritel fourni à l’époque.

19 Mars 2010 : Univers Freebox ouvre son concept store

19 Mars 2010 : Univers Freebox ouvre son concept store

Le concept store a fêté ses 10 ans cette semaine ! Toujours en activité,(excepté durant l'épidémie actuelle, bien sûr) notre store a pour but d'accompagner les abonnés dans leurs démarches concernant les Freebox et Free Mobile.

20 Mars 2008 : Les Freebox passent au débit maximal disponible via l’ADSL2

Godspeed ! Le débit de connexion proposé par Free se voit boosté à 22 Mbps dans les zones non dégroupées. Le tout, sans changer le prix de son offre.

23 Mars 2015 : Bouygues Télécom propose sa nouvelle Bbox Miami à tous

Annoncée fin 2014, la Bbox Miami est finalement commercialisée pour tous 5 ans auparavant. Elle n’était pas encore proposée avec Android TV, son passage sous l’OS de Google se ferait dans les mois suivants. A noter d’ailleurs qu’à l’époque, Bouygues avait réalisé un petit tacle à l’égard de la Freebox mini 4K que l’on pouvait “cacher dans un tiroir” d’après Xavier Niel. Le communiqué de Bouygues Télécom se concluait lui avec un malicieux « Plus besoin de vouloir la cacher au fond d’un tiroir ! » .