App Store et Play Store : les applications les plus téléchargées durant le confinement

Sans surprise, les messageries et les outils collaboratifs font partie des applications les plus téléchargées par les Français, en cette période de confinement.

En ces temps de confinement, les Français sont davantage sur leurs écrans, dont ceux des smartphones et des tablettes tactiles. Le cabinet d’étude Statista s’est ainsi intéressé aux applications mobiles qu’ils avaient le plus téléchargées durant la première semaine de confinement. Il a établi des Tops 10 pour Android et iOS, sur le semaine du 16 au 22 mars 2020, avec des chiffes exprimés en milliers.

Ci-dessous, le classement pour le Play Store (Android), avec un podium WhatsApp, Discord et Trivia.io (381 900, 252 300 et 203 300 téléchargements)

Et celui sur l’App Store (iOS/iPadOS), avec un podium Discord, Zoom Cloud Meetings et Houseparty (187 000, 114 700 et 104 700 téléchargements) :

Dans ces classements, on y retrouve évidemment des applications de messagerie tels que Discord, Skype et WhatsApp (la première et la troisième apparaissant d’ailleurs dans les deux), ainsi que des outils liés au télétravail comme Zoom Cloud Meetings (visible dans les deux), Microsoft Teams et Microsoft One Note. Au programme également des jeux. Notez enfin l’application Alertes Info, pas mal téléchargée par les utilisateurs Android et se retrouvant à la quatrième place.

Rappelons d’ailleurs qu’Apple et Google font en sorte d’assainir leurs boutiques applicatives, afin d’éjecter ceux qui voudraient profiter de la crise sanitaire et du contexte anxiogène pour proposer des applis malveillantes.

