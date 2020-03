Free Mobile : la nouvelle gamme Huawei débarque dans la boutique en ligne, avec une grosse réduction et des accessoires offerts

Huawei a présenté hier soir sa nouvelle gamme Huawei P40, ils sont dès à présent disponibles (en précommande ou non) dans la boutique Free Mobile.

Les nouveaux smartphones de Huawei, les P40 et le P40 Pro peuvent être précommandés dans la boutique en ligne. La version allégée quand à elle est disponible dès aujourd’hui. C’est la première fois que Free propose des smartphones de la marque n’ayant pas les services Google. Pour l’occasion, des accessoires sont offerts et les prix sont réduits.

Deux modèles haut de gamme compatibles 5G

Les deux smartphones haut de gamme de la marque chinoise compatibles 5G sont proposés en précommande dans la boutique.

Le Huawei P40 Pro peut être précommandé pour 899 € au comptant, soit avec une réduction de 200€ par rapport à son prix original. En paiement en 4 fois sans frais, il faudra compter un premier versement de 227€ puis trois fois 224€ sans frais. Pour sa précommande, une montre GT2 d’une valeur de 229€ est offerte en différé et sur demande.

peut être précommandé pour € au comptant, soit avec une réduction de 200€ par rapport à son prix original. En paiement en 4 fois sans frais, il faudra compter un premier versement de 227€ puis trois fois 224€ sans frais. Pour sa précommande, une montre GT2 d’une valeur de 229€ est offerte en différé et sur demande. Le Huawei P40 bénéficie lui aussi d’une réduction de 200€, son prix passe donc de 799€ à 599€. En 4 fois sans frais, comptez 152€ à la commande puis trois fois 149€ sans frais. La même montre GT2 est offerte en différé et sur demande pour toute précommande.

Ces deux modèles seront livrés à partir du 21 avril 2020. Pour bénéficier de l’accessoire offert, il faudra se rendre sur le site de Huawei en suivant les étapes détaillés sur cette page.

Côté caractéristiques, les deux modèles sont proposés avec 128 Go de stockage et un processeur 5G Kirin 990. Suite à l’embargo mis en place par les Etats-Unis, ils tournent bien sous Android 10 mais ne bénéficient pas des services de Google comme Google Play ou Google Maps. Côté autonomie, comptez sur une batterie de3800 mAh, couplé à la technologie Huawei SuperCharge. Tous deux proposent 8Go de RAM et sont compatibles avec la B28, la bande-fréquence phare de Free. Côté taille d’écran, le P40 propose un écran OLED de 6.1 pouces, contre 6.6 pouces pour le P40 Pro. Et pour la photo, la version Pro compte une quadruple caméra 50 Mpx avec un capteur TOF à l’arrière, que ne propose pas la version standard.

Pour avoir plus d’informations sur leurs caractéristiques, retrouvez la fiche technique du Huawei P40 et celle du P40 Pro directement sur le site de Free Mobile.

Une version allégée plus abordable

Le Huawei P40 Lite est quant à lui déjà disponible sur le site de Free Mobile. Il est proposé à 279€ au lieu de 329€ au comptant sur la boutique. Vous pouvez également le payer en 4 fois sans frais, moyennant 72€ à la commande puis trois fois 69€ sans frais, et en 24 fois sans frais, pour 87€ puis 24 fois 8€. Pour son achat, des écouteurs Freebuds Lite d’une valeur de 99€ sont offerts, en différé et sur demande (voir ici les modalités).

Côté fiche technique, on est ici sur une version 4G et plus abordable du P40 classique. 6 Go de RAM pour 128 Go de stockage, avec un processeur Kirin 810. Toujours sur Android 10 et sans les services de Google, avec une batterie de 4200 mAh couplé avec la technologie Huawei SuperCharge 40W. Il propose un écran LCD de 6.4″ pour une image en Full HD+ et un capteurs d’empreinte digitale ainsi qu’un système de reconnaissance faciale. Il est également compatible avec la bande-fréquence 700 MHz. Pour sa fiche technique complète, cliquez sur le lien.