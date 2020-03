Clin d’oeil : les 10 commandements d’Orange pour éviter de saturer Internet avec une “magnifique page de 6 Mo”

Clin d’oeil : Sacré Orange. En cette période de confinement, les opérateurs n’en démordent pas, leurs réseaux sont dimensionnés pour faire face aux pics constants de consommation. Néanmoins, Orange, Free, SFR et Bouygues mais aussi l’Arcep et le gouvernement appellent les Français à modérer leurs usages pour éviter la saturation des réseaux. Orange a d’ailleurs créer une page dédiée sur son site web « Les gestes simples pour optimiser sa connexion durant le confinement et éviter de saturer Internet ».

On y retrouve dix conseils comme privilégier le wifi et l’optimiser, désactiver les transferts automatiques vers les clouds ainsi que les téléchargements et mises à jour, limiter les jeux en ligne et les visioconférences ou encore la qualité en streaming mais aussi surveiller sa consommation.

Mais ironie de l’histoire, Orange a visiblement oublié de faire un geste simple, alléger le poids de sa page, laquelle pesait 6 Mo lors de sa publication, un utilisateur n’a pas manqué de le faire remarquer sur Twitter. Finalement, Orange a très vite réagi tout en faisant son mea-culpa : « bonjour et merci du signalement et de votre vigilance, on a déjà corrigé et réduit ou désactivé certains assets et continuons à le faire. Nous nous devons de montrer le bon exemple sur ce sujet en effet ! ». Faute avouée, totalement pardonnée cette fois-ci ! La page en question pèse aujourd’hui environ 3,5 Mo images et scripts compris.