Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : coup de boost pour le forfait historique, un retour attendu pour les abonnés fixe…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

D’après plusieurs témoignages, l’Apple TV 4K est enfin de retour à l’achat en multi-TV pour les abonnés Freebox, après avoir disparu de l’espace client pendant plusieurs mois. Le prix du décodeur reste inchangé pour ceux voulant en faire leur player secondaire. Plus d’infos…

Les abonnés Freebox peuvent bénéficier de nouvelles promotions sur deux téléviseurs connectés Samsung proposé par Free sur l’espace abonné. En cumulant deux offres, il est possible d’économiser jusqu’à 300€ sur l’achat du modèle The Frame 2023. Plus d’infos…

Free a mis à jour deux de ses applications. Le chemin d’accès à Free Proxi sur Freebox -Espace abonné a été amélioré et la version test de Freebox Files promet l’arrivée de nouvelles fonctionnalités prochainement sur iOS pour améliorer l’expérience utilisateur.

Abonnés Freebox et Amazon Prime, le service de SVOD ShortsTV est désormais disponible sur Prime Video et offert pendant 14 jours. Une fois la période passée, cette plateforme qui est une ancienne exclusivité de Numericable est proposée à 3.99€/mois.

Pour les utilisateurs de player Freebox Pop, mini 4K et Apple TV, vous pouvez aussi découvrir DAZN Women’s Football, gratuitement, sur Pluto TV, depuis peu.

Les bornes Free permettent dorénavant de choisir si vous voulez obtenir un reçu papier lors d’une commande sur leur interface. Une mise en conformité nécessaire alors qu’à partir du 1er août, les tickets ne seront plus délivrés automatiquement.

Nouveautés Free Mobile

Grand changement sur le forfait Free : les abonnés à cette offre, qu’ils soient nouveaux ou anciens, abonnés Freebox ou non, bénéficient à présent de 35 Go de roaming à l’international au lieu de 25 Go. Plus d’infos…

De plus, 6 pays ont été ajoutés à la liste de destinations incluse dans le forfait Free. Au total, les abonnés Free Mobile équipé du forfait historique peuvent donc accéder à leur data dans 100 pays.

L’opérateur annonce également la disponibilité de la VoWIFI à l’étranger, à certaines conditions.

Avis aux amateurs de technologie, les nouveaux smartphones pliables de Samsung débarquent en précommande chez Free Mobile avec des offres promotionnelles plutôt alléchantes. Vous pouvez d’ores et déjà commander votre Galaxy Z Fold 5 ou Flip 5 simplement. D’autres smartphones sont concernés par des offres dédiées aux abonnés Free Mobile.

Annonces de la semaine

D’après le dernier baromètre WiFi de nPerf, Free est le deuxième opérateur proposant le meilleur WiFi parmi les quatre. Il reste cependant devancé par Bouygues Telecom. Plus d’infos…

Deux nouvelles chaînes vont arriver sur Freebox TV, il s’agit de Trotters TV dédiées aux courses de chevaux et Mosaik Cristal, chaîne locale se concentrant sur l’actualité du Grand Est.

Free a ouvert la semaine dernière une nouvelle boutique à Villefranche-sur-Saône et indiqué une ouverture prochaine à Perpignan.

Alors que la 4G vient enfin de s’installer dans le métro de Marseille, l’opérateur de Xavier Niel présente ses équipements permettant de proposer sa connexion à tous ses abonnés.

Les abonnés Free Réunion peuvent désormais résilier en ligne en quelques clics, quelques semaines après la mise en conformité de Free en métropole avec la nouvelle réglementation l’obligeant à proposer une solution de désabonnement simple.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox