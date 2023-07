Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : lancement d’une nouvelle chaîne gratuite sur Pluto TV avec son lot de droits TV

DAZN Women’s Football débarque sur Pluto TV.

La plateforme AVOD de Paramount Global étoffe son offre de chaînes FAST avec le lancement en France ce lundi 24 juillet de DAZN Women’s Football, une chaîne thématique sportive issue du service de streaming par abonnement DAZN imaginé comme un « Netflix du sport ».

DAZN Women’s Football offre aux fans des places aux premières loges pour assister aux meilleures rencontres de football féminin, y compris la Ligue des champions féminine de l’UEFA en direct, la Liga F, des documentaires et bien d’autres.

Disponible sur de nombreux supports dont Android (Freebox Pop, mini 4K, Bbox) mais aussi sur l’Apple TV, Pluto TV propose plus de 100 chaînes thématiques et plus de 1000 films et séries. Côté sports, vous retrouverez notamment les flux World Poker Tour, Motorvision TV, Extrême, Fuel TV, Exhibition Awesome, et Sports.