Les internautes se lâchent sur les réseaux : un abonné Freebox prélevé à son insu depuis trop longtemps, le CM de Free n’a pas tout compris

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des pots qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Le torchon brûle entre le dessinateur de presse Xavier Gorce et Free. Si Canal+ Séries est offert pendant 12 mois, la suite peut devenir plus compliquée. Malgré ses multiples démarches, l’abonnement au service de SVOD de Canal+ lui est prélevé depuis 18 mois.

Question à @free, @GroupeIliad, @Xavier75 : pourquoi un abonné qui a résilié une option d’abonnement (ici, Canal séries) est encore prélevé du montant depuis 18 mois sans qu’aucun appel, mail, courrier recommandé n’aboutisse ? Est-ce que « free » veut dire « piégé à vie » ? Merci — Xavier Gorce (@XavierGorce) July 23, 2023

“Vous êtes plutôt Charlie Delta ou aspirateur ?”, le CM de Free sur Instagram n’a pas compris que le Player Devialet a été retiré des offres de l’opérateur le 21 juin dernier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Free (@free.fr)

La mésaventure d’un abonné Red by SFR à : “Les deux se sont activés tout seuls”… difficile à croire mais il est bon de rappeler que la facture peut très très vite flamber si vous ne désactivez vos données mobiles lors d’un vol ou d’un voyage dans un pays non inclus dans les destinations de votre offre.

Mode avion + 4G désactivé depuis que je suis parti de France.

Les deux se sont activés tout seul dans ma poche, j'ai vu assez vite j'ai tout enlevé j'ai 53 CINQUANTE TROIS, CINCUENTA Y TRES euros de hors forfait Je vous hais sfr, 18,48€ le mo en hf c'est quoi ça ptn pic.twitter.com/Utem84ezoW — baulaugnaise (@Setton_Dollars) July 23, 2023

Des clients VPN sur la Freebox Delta au point mort ? Des abonnés l’assurent. Un changement côté NordVPN est en tout cas en cause. IL suffit de mettre à jour ses identifiants car il n’est plus possible utiliser un e-mail/nom d’utilisateur et son mot de passe NordVPN pour authentifier une connexion. Une nouvelle solution d’authentification plus sécurisée a été mise en place/

@free le client VPN de la @Freebox Delta ne fonctionne plus en openvpn depuis la dernière mise à jour, quand le bug sera-t-il corrigé ? Merci 🙏 @Xavier75 @UniversFreebox @FreenewsActu @DFreebox — phil໐ຖix (@ChillingPoppies) July 21, 2023

@Freebox

Bonjour ! Depuis quelques semaines impossible de connecter le client VPN de ma freebox delta. Comment faire ? NordVPN — DocBulle PaContente EnGreve (@DocBulle) July 22, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox