Abonnés Freebox : un nouveau service de SVOD disponible avec Amazon Prime à essayer gratuitement

Bienvenue à ShortsTV sur Prime Video.

Amazon continue de renforcer sa position d’agrégateur de plateformes sur Prime Video. En effet, Amazon Channel d’étoffe aujourd’hui avec l’arrivée de ShortsTV. Ancienne exclusivité de Numericable, la chaîne revient ici sous la forme d’un service de SVoD. Facturé, 3,99€/mois, ShortsTV est offert pendant 14 jours. A programme, des courts métrages nominés aux Oscars. Il s’agit d’une franchise du groupe Shorts International et AMC Networks International.

L’abonnement à Amazon Prime et ses nombreux avantages est inclus dans l’offre Freebox Delta, mais aussi offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution. SFR et Bouygues Telecom proposent également plusieurs mois d’abonnement au service inclus.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox