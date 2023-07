Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : les Freebox, le répéteur WiFi et Oqee se mettent à jour pour les vacances

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free a déployé une nouvelle mise à jour du serveur des Freebox Pop, Delta, Révolution, mini 4K et One. Au programme, la correction d’un problème d’affectation des stations WiFi sur certains équipements Freebox (Répéteurs & Server). Par ailleurs, l’application Freebox Connect affiche maintenant correctement l’emplacement de connexion des stations sur ces appareils. Cette mise à jour corrige également le fonctionnement du steering (pilotage) sur les équipements affectées. Plus d’infos…

Le boîtier de Free pour étendre votre couverture WiFi dans votre logement a aussi reçu une nouvelle mise à jour 1.9.17 le 13 juillet 2023. “Celle-ci marche de pair avec la version du Freebox Server 4.7.8” déployée le même jour, précise l’opérateur. Plus d’infos…

Free a lancé une nouvelle mise à jour d’Oqee sur le Player Pop, Android et Fire TV. Un souci d’affichage concernant la date de diffusion sur Fire TV et un problème lié aux résultats de recherche concernant les séries VOD ont été résolus. Un bug gênant lié aux enregistrements qui pouvaient être programmés en doublon, est également de l’histoire ancienne. Une amélioration est à noter, un message de prévention de l’ARCOM a été ajouté concernant les chaînes pour enfants de moins de 4 ans. Plus d’infos…

Oqee Ciné s’est enrichi une nouvelle fois, avec l’ajout de 7 nouveaux films qui resteront disponibles gratuitement durant environ 2 ans. ( Mi-temps au Mitard, Le Mytho, Self Control Jack & Julie, Punch-Drunk Love, Aventures de Mister Deeds, The Edge of seventeen). Plus d’infos…

Free permet désormais de personnaliser de manière très précise son site d’assistance Freebox et Free Mobile. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile



Si vous désirez changer de smartphone sans pour autant dépenser énormément d’argent, une nouvelle proposition est désormais disponible chez Free Mobile. Il s’agit du Honor 90Lite, proposé pour 299€ au comptant, auxquels il faut déduire l’offre de remboursement proposée par Free. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

En amont de ses résultats semestriels attendus le mois prochain, Free tient à faire savoir qu’il est le premier opérateur alternatif en franchissant le seuil des 5 millions d’abonnés. L’opérateur couvre désormais 23 400 communes et dispose de de 33 millions de prises raccordables. C’est le fruit de ses investissements importants dans les réseaux et dans la formation. Plus d’infos…

Après le lancement de son premier concept store en mai à Station F, Free a inauguré ce 21 juillet sa 11e boutique à Paris. rendez-vous rue de Rivoli dans le 4e arrondissement. Plus d’infos…

Un nouveau Free Center a aussi ouvert ses portes ce 20 juillet au sein de la galerie La Foux à Gassin dans le Var. Plus d’infos…

Le groupe Iliad, maison-mère de Free, Iliad Italia et Play en Pologne dévoilera le 30 août ses résultats financiers et commerciaux pour le premier semestre 2023. Plus d’infos…

Performances de l’Internet mobile au 1er semestre : Free arrive dernier. Plus d’infos…

Performances ADSL/Fibre : habitué à être le N°1, Free se fait doubler par Bouygues Télécom au 1er semestre. Plus d’infos…

