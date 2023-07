Découvrez les nouveaux films gratuits que va ajouter Free dès vendredi sur OQee Ciné

Oqee Ciné s’enrichit une nouvelle fois, avec l’ajout de 7 nouveaux films dès ce vendredi et qui resteront disponibles gratuitement durant environ 2 ans.

OQEE Ciné, c’est le nouveau service d’AVOD de Free qui propose plus de 500 films et séries gratuits, Celui-ci est disponible sur le player Freebox Révolution, Pop et Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free ou encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

Et comme chaque vendredi, de nouveaux contenus gratuits sont ajoutés. Cette semaine, on se détend sur OQEE Ciné avec le roi de l’humour potache américain : Adam Sandler. L’humoriste révélé par le mythique Saturday Night Live à New York fait le clown dans des comédies familiales à succès avec des partenaires stars comme Chris Rock dans Mi-temps au Mitard, Jennifer Aniston dans Le Mytho, Jack Nicholson dans Self Control ou encore en tête à tête avec lui-même dans Jack & Julie.

Mais son talent comique laisse parfois place à une face timide et romantique, comme dans le très tendre Punch-Drunk Love, ivre d’amour de Paul Thomas Anderson, ou les touchantes Aventures de Mister Deeds dans lequel il forme un couple charmant avec l’exquise Winona Ryder.

Autre Nouveauté cette semaine : The Edge of seventeen, comédie douce-amère sur le passage compliqué à l’âge adulte d’une ado à l’humour sarcastique incarnée par Hailee Steinfeld, actrice et chanteuse talentueuse révélée par le western True Grit des frères Coen et vue depuis dans Bumblebee et la série Marvel Hawkeye.

Découvrez les nouveautés de la semaine en vidéo :



