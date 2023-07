Nouveau : Free permet de personnaliser de manière très précise son site d’assistance Freebox et Free Mobile

Le site d’assistance à destinations des abonnés Free intègre désormais un outil d’ajustements de l’accessibilité avec une multitude de réglages afin de rendre l’expérience utilisateur la plus optimale possible en fonction des cas.

Remodelé de A à Z en 2021, le site officiel d’assistance Freebox et Free Mobile évolue une nouvelle fois. Si son interface sobre et claire ne change pas, un nouvel outil d’ajustements de l’accessibilité vient de faire son apparition, rapporte Busyspider. Une initiative appréciable notamment pour les personnes épileptiques ou malvoyantes.

Pour y accéder, il suffit de cliquer sur l’icône représentant une “bonhomme” en bas à gauche de l’écran. Développé en partenariat avec AccessiWay, des experts dans les solutions d’accessibilité numérique, cet outil propose une kyrielle de réglages très précis.

On commence avec la possibilité de choisir son profil d’accessibilité adapté à votre cas, que ce soit pour les personnes épileptiques avec la suppression des clignotements et l’atténuation des couleurs, mais aussi pour les personnes malvoyantes grâce à une accentuation des éléments visuels. Les personnes hyperactives ou celles atteintes de troubles cognitifs disposent également d’un profil adapté.

Ajuster le contenu du site d’assistance Free

Un autre paramètre permet un ajustements du contenu du site, il est ainsi possible de le redimensionner, de mettre les liens et titres en surbrillance ou encore d’ajuster la taille de la police, la hauteur des lignes mais aussi l’espacement des lettres tout comme l’alignement du texte.

Place à la couleur

Afin de pousser la personnalisation plus loin, Free donne la possibilité d’ajuster le contraste, la saturation ainsi que les couleurs des textes, titres et du fond d’écran de son site d’assistance.

Ajustements de l’orientation

Et pour rendre l’expérience des abonnés la plus agréable possible, l’outil propose une dernière rubrique permettant de supprimer les sons, masquer les images, lancer un mode lecture ou un guide de lecture, d’arrêter les animations, changer le curseur ou encore de mettre en surbrillance les éléments centrés ou le texte survolé par le curseur.

Le site d’assistance Free permet de trouver une information recherchées sur les différentes offres Freebox et Free Mobile ainsi que les problèmes les plus souvent rencontrés. Une aide est aussi proposée pour gérer son abonnement. Vous pouvez choisir une de ces rubriques, ou faire directement une recherche via le champs idoine.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox