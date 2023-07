Free déploie une nouvelle mise à jour de son répéteur WiFi

Free corrige les bugs sur son répéteur WiFi.

Le boîtier de Free pour étendre votre couverture WiFi dans votre logement a reçu une nouvelle mise à jour 1.9.17 le 13 juillet 2023. “Celle-ci marche de pair avec la version du Freebox Server 4.7.8” déployée le même jour, précise l’opérateur.

Un problème d’affectation des stations wifi a été résolu sur le fonctionnement du steering ont été résolus. L’application Freebox Connect affiche maintenant correctement l’emplacement de connexion des stations sur ces appareils.

Un répéteur Wi-Fi est inclus à la demande pour les abonnés Freebox Pop et Delta et proposé en option pour 20€ aux abonnés Freebox Révolution et mini 4K. Il est également possible de commander plusieurs appareils supplémentaires si la surface de votre logement le nécessite. L’opérateur met ainsi à disposition un simulateur pour connaître votre besoin précis, en fonction de la taille de votre appartement ou maison.

Comment savoir si mon répéteur Wi-Fi Pop a été mis à jour ?

Les mises à jour sont normalement automatiques au redémarrage du Freebox Server, sinon il suffit de redémarrer vos répéteurs. Pour vérifier la version du logiciel, rendez-vous tout d’abord dans l’application Freebox Connect. Sur la page d’accueil, vous devriez voir apparaître votre répéteur en tant qu’équipement de votre Freebox. Si ce n’est pas le cas, rendez-vous dans la liste des équipements et cliquez sur votre répéteur. Vous entrez alors dans une page dédiée aux informations relatives à votre appareil. Allez dans “Autres informations” directement et vous verrez s’afficher la version logicielle.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox