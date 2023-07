Free Mobile propose un nouveau smartphone très abordable et avec une promo

Free vient de proposer un nouveau smartphone dans sa boutique et les Free Center, avec une promo pour fêter ça.

Si vous désirez changer de smartphone sans pour autant dépenser énormément d’argent, une nouvelle proposition est désormais disponible chez Free Mobile. Il s’agit du Honor 90Lite, proposé pour 299€ au comptant, auxquels il faut déduire l’offre de remboursement proposée par Free.

Il est également possible de se le procurer avec Free Flex qui permet de bénéficier d’un crédit gratuit. Un réduction sous forme d’offre de remboursement est proposée sur ce smartphone mais qui sera toutefois différente selon que vous soyez déjà abonnés chez Free ou non. Ainsi, les prospects bénéficient d’un remboursement (déduit sur la facture Free Mobile) de 50€, et les déjà-abonnés de 30€, que ce soit au comptant ou avec Free Flex

Tarif :

Achat comptant

299€ – 50€ d’ODR pour les nouveaux abonnés et 299€-30€ pour les abonnés actuels.

Avec Free Flex :

Sur une durée de 24 mois pour ce mobile, le premier paiement sera de 79€ (soit en comptant l’ODR, 29€ pour les nouveaux abonnés et 59€ pour les abonnés actuels) puis 24 loyers suivants de 7.99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 28€.

Caractéristiques techniques : Couleurs disponibles Noir

Stockages disponibles 256 Go

Photo Appareil photo arrière : 100 Mpx Appareil photo frontal : 16 Mpx

Sécurité Déverrouillage par reconnaissance faciale : Oui Le capteur d’empreinte digitale se trouve sur le du téléphone

Réseau et connexion Compatibilité 4G : Oui Compatibilité 5G : Oui Bluetooth : Bluetooth 5.3 Wifi : Oui NFC : Oui Bandes 5G NSA : N1/N3/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78 Bandes 4G FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41 Bandes 3G : B1/B2/B5/B8 Bandes 2G : 850/900/1800/1900

Autonomie Capacité de la batterie : 4500 mAh Recharge sans fil : Non

Connectivité Port USB C : Oui

Téléphone Téléphone plat Dimensions : Largeur 74.5 x Hauteur 162.9 x Profondeur 7.48 (mm) Poids : 179 g SIM : double (nano, nano)

Écran Taille : 6.7 pouces Design : plat Résolution : 1080 x 2388 px px Écran : LCD

Performance OS : Android version 13 Processeur : MediaTek Dimensity 6020 RAM : 8 Go de RAM

Dans ma boîte Câble USB

Indice de réparabilité 7,8 /10 DAS tête : 0.85 W/Kg DAS tronc : 1.28 W/Kg DAS membres : 2.96 W/Kg En savoir plus

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox