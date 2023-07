Free envoie un mail pour proposer son offre “Famille by Canal” qui inclut 40 chaînes TV et des replay

Free communique par mail sur son offre Famille by Canal à 4,99€/mois.

Si l’offre TV by Canal est incluse pour les abonnés Freebox Delta et Freebox Révolution, il est toutefois possible pour les autres abonnés (Freebox Pop, Mini 4K et même Freebox HD) de bénéficier des chaînes Canal en option. Ce pack, proposé à 4,99€/mois, intègre 40 chaînes supplémentaires sur votre Freebox, les services replay associés, ainsi que l’accès à l’application myCanal. Il s’agit des mêmes chaînes que celles disponibles sur TV by Canal, sauf les chaînes sports. Vous pouvez y souscrire directement depuis votre Freebox ou votre espace abonné. Ce bouquet est résiliable à tout moment directement depuis votre Freebox ou votre espace abonnés, comme tous les packs et chaînes de Freebox TV.

Free vient d’envoyer un mail aux abonnés concernés pour leur proposer cette offre :

