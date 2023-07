Free annonce passer le cap des 5 millions d’abonnés fibre et marque sa différence avec ses rivaux

En amont de ses résultats semestriels attendus le mois prochain, Free tient à faire savoir qu’il est le premier opérateur alternatif en franchissant le seuil des 5 millions d’abonnés. L’opérateur couvre désormais 23 400 communes et dispose de de 33 millions de prises raccordables. C’est le fruit de ses investissements importants dans les réseaux et dans la formation.

Un nouveau cap de franchi. Free annonce avoir franchi en juin le cap des 5 millions d’abonnés fibre. “Cette performance est le fruit de l’ambitieuse politique d’investissement et d’innovation de Free dans son réseau, combinée à la qualité de ses offres commerciales et à la mobilisation quotidienne de ses 3 600 collaborateurs dédiés à la Fibre. Free est le 1er opérateur fibre en termes de taux d’adoption, avec 70% de ses abonnés fixes connectés en fibre optique”, se félicite le FAI ce 18 juillet. A titre de comparaison, Orange en comptait plus de 7,5 millions fin mars 2023 contre 3,1 millions pour Bouygues Telecom et 4,5 millions pour SFR qui inclut plusieurs technologies dans ses chiffres (fibre, câble et 4G Box).

Free confirme aujourd’hui son rang de premier opérateur alternatif sur le fixe avec plus de 23 400 communes couvertes en FTTH et plus de 33 millions de prises raccordables. “Nous sommes un acteur majeur des déploiements dans les territoires, dans le cadre du co-financement et par notre engagement auprès des collectivités. Free est partenaire de la quasi intégralité des Réseaux d’Initiative Publique (RIP).”

Avec plus de 10 milliards d’euros d’investissements cumulés dans la fibre et plus de 40% de son chiffre d’affaires fixe sur les dernières années, le FAI se revendique comme étant l’opérateur qui investit le plus dans la fibre en proportion de son chiffre d’affaires fixe sur la période 2006-fin juin 2023.

Une stratégie qui porte ses fruits

Afin de marquer sa différence en matière de stratégie, l’opérateur rappelle avoir toujours proposé la fibre au même prix que l’ADSL a contrario de ses rivaux. “Toutes les Freebox commercialisées en zones dégroupées sont compatibles avec la fibre. Enfin, Free est le seul opérateur à proposer la technologie 10G-EPON en France qui permet un débit descendant allant jusqu’à 8 Gbit/s”, ajoute t-il faisant allusion à sa Freebox Delta lancée en 2018. Du côté de la concurrence, SFR s’appuie depuis un an sur la technologie Fibre XGS-PON qui permet des débits descendants de 8 Gbit/s également mais qui a l’avantage de permettre techniquement un débit symétrique à l’avenir (download et upload). Bouygues Telecom lui a emboîté le pas ce 17 juillet. En 2022, Free est l’opérateur à avoir affiché les meilleures performances de l’Internet Fixe selon le baromètre nPerf avec un débit moyen descendant (274,17 Mbit/s) et en débit moyen montant (183,29 Mbit/s), toutes technologies confondues (Fibre, ADSL) en France métropolitaine.