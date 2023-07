Après Free et SFR, Bouygues Telecom lance sa première offre fibre 8Gb/s mais cela a un prix

La Bbox Ultym est évolutive autant au niveau de sa vitesse de téléchargement que de son prix. La box premium de Bouygues Telecom permet désormais des débits jusqu’à 8 Gbit/s en débit descendant et 1Gbit/s en montant. Le tout pour de plus 5€/mois. Pour le moment, seul le public parisien y a droit.

5 ans après la Freebox Delta (10G-EPON) et plus d’un an après la SFR Box 8X (XGS-PON); Bouygues Telecom emboîte le pas et propose lui aussi pour la première fois une offre fibre 8 Gb/s basée sur la même technologie que la filiale d’Altice. Pour l’heure, l’opérateur propose cette évolution uniquement aux Parisiens via son offre premium BBox Ultym grâce à la souscription d’une option baptisée “Débit+” à 5 €/mois, de quoi faire grimper l’abonnement à 37€99/mois pendant 12 mois puis 55€99/mois, soit au prix de la box la plus onéreuse du marché, la Livebox Max d’Orange.

Pour se démarquer de la Freebox delta, Bouygues Telecom explique avoir déployé la dernière évolution technologique de la fibre : le XGS-PON (10 Gigabits Symmetric Passive Optical Network). “Cette nouvelle technologie, plus performante que les technologies de fibre optique existantes (GPON), offre une puissance et une vitesse de transmission des données permettant une connexion jusqu’à 4 fois plus rapide”. Cette norme sera proposée prochainement dans plusieurs grandes agglomérations.

Dans le détail, la nouvelle option de Bouygues Telecom permet des débits jusqu’à 8 Gbit/s en débit descendant (téléchargement) et d’1Gbit/s en débit montant (envoi).Pour les clients éligibles, il suffit de brancher le module SFP fourni, et utiliser le port Ethernet 10 Gbit/s de la Box prédisposé pour les usages en XGSPON.

Après Free et SFR, Bouygues Telecom lance le FttH XGS-PON à 8 Gbit/s (38€/mois un an, puis 56€/mois). Port 10 Gb/s RJ-R45, Wi-Fi 6E et jusqu’à 2 répéteurs Wi-Fi 6 inclus

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox