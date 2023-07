Orange, Free, SFR et Bouygues : c’est parti pour le 2500e site 4G multi-opérateurs, le New Deal mobile passe un cap

Les opérateurs se sont engagés en 2018 à mettre en service 5000 pylônes 4G d’ici 2027 pour éradiquer les zones blanches. Aujourd’hui, il sont à mi-parcours. Le dispositif de couverture ciblée est un succès.

Une inauguration qui marque une étape symbolique dans l’avancée du New Deal mobile conclu en 2018 à l’initiative du gouvernement, et plus particulièrement du dispositif de couverture ciblée dont le seul but est de généraliser la 4G partout en France et d’éradiquer les zones blanches. Par ce dispositif inédit et ambitieux, les opérateurs se sont engagés à assurer la couverture de 5 000 zones chacun, identifiés par les collectivités territoriales et les services de l’État, et ciblant des besoins de couverture localisée.

Comme le rapporte l’Arcep, Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, Laure de La Raudière, présidente de l’Arcep, Nicolas Guérin, Président de la Fédération Française des Télécoms et les représentants des opérateurs de téléphonie mobile ont inauguré le 13juillet le 2 500ème pylône 4G multi-opérateurs issu du dispositif de « couverture ciblée » du « New Deal mobile », qui prévoit l’ouverture de plus de 5000 sites 4G en zones rurales d’ici 2027.

Ce site est ainsi mutualisé par Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR, il dessert depuis quelques jours la commune de Dampierre dans l’Aube ainsi que les communes de Vaucogne et Breban.

Depuis 2018, 4 215 zones ont été identifiées par les équipes-projet locales. En complément de ce dispositif, “le New Deal mobile comprend d’autres engagements des opérateurs en matière de déploiement des réseaux mobiles sur le territoire, avec des échéances qui s’échelonneront jusqu’en 2030. Ces engagements concernent notamment la généralisation de la 4G sur les réseaux mobiles des opérateurs, une meilleure couverture des axes de transport et une amélioration progressive de la qualité de la couverture des réseaux mobiles”, rappelle l’Arcep. En l’espace de 5 ans, plus de 42 000 sites existants ont par ailleurs migré en 4G.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox