Free ouvre une nouvelle boutique à deux pas de Saint-Tropez en pleine saison estivale

Un nouveau Free Center ouvre ses portes ce 20 juillet uverture au sein de la galerie La Foux à Gassin dans le Var.

“Finis ta tarte tropézienne et rejoins l’équipe varoise”, s’amusait Free sur Twitter le 16 juin dernier. Un mois plus tard, l’opérateur profite des vacances d’été et d’une forte affluence touristique pour inaugurer sa 208e boutique non loin de Saint-Tropez dans le Var, plus précisément dans la Galerie Géant La Foux dans la commune de Gassin. Idéal pour découvrir les offres mobiles et Freebox, acheter un smartphone ou revendre le sien en profitant d’un bonus reprise ou recevoir physiquement l’aide de l’équipe sur place.

C’est une bonne nouvelle pour les abonnés Free et les prospects, le Free Center le plus proche était jusqu’à présent situé à Fréjus, à environ 22 km.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox