Orange et Deezer renouvellent leur partenariat et propose une offre spéciale pour l’occasion

Orange et Deezer annonce renouveler leur partenariat pour continuer à proposer une expérience musical aux abonnés de l’opérateur.

Une affaire qui roule depuis maintenant plus de 10 ans et ce n’est pas près de s’arrêter. Ce 20 juillet, l’opérateur Orange et le service de streaming musical Deezer ont indiqué prolonger de leur partenariat. Depuis 2010, les abonnés d’Orange bénéficient de l’accès à Deezer qui propose un catalogue de plus de 90 millions de titres. “Nous sommes ravis de poursuivre notre aventure avec Orange après plus d’une décennie de collaboration sur le marché français”, a déclaré Stéphane Rougeot, directeur général adjoint de Deezer.

De son côté, Orange se réjouit également de la continuité de ce partenariat, “L’expérience de streaming musical de Deezer est très appréciée par nos clients et fait partie intégrante de l’ambition d’Orange d’offrir à ses clients le meilleur du contenu digital. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration dans les années à venir”, a déclaré Laetitia Orsini Sharps, EVP Consumer Business Orange France.

À cette occasion, Deezer et Orange proposent une offre spéciale disponible jusqu’au 16 août. Cette dernière offre six mois de Deezer Premium aux nouveaux clients souscrivant à une formule “Plus que forfait”.

