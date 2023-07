Clin d’oeil : quand les mouettes les privent de 4G pendant 1 mois

Un nid de mouettes rempli d’oeufs sur antenne 4G, ça coupe la connexion.

Quand les rongeurs ne s’attaquent pas au cuivre ou à la fibre, les mouettes s’en prennent à la 4G. Direction le village d’Horning en Angleterre où les habitants sont privés depuis 1 mois de connexion mobile. Dans ce genre de cas, le réseau est forcément en cause, et les origines du dysfonctionnement peuvent être multiples. Mais aussi insolite que cela puisse l’être, les habitants étaient très loin d’imaginer que cette panne était due à des mouettes ayant élu domicile sur une antenne-relais de l’opérateur O2.

Le 11 juillet dernier, le député de Horning s’est vu informé de la situation par l’opérateur historique : “Les mouettes ont décidé d’y faire leur nid, de s’y reproduire et d’y pondre leurs œufs” mais ne pouvaient donc pas conséquent pas être déplacés. Manque de chance, un équipement provisoire venait d’être installé sur le pylône, le précédent avait fait les frais de travaux de construction. “Les ingénieurs ne peuvent pas terminer le câblage de l’émetteur temporaire et les gens souffrent maintenant de l’absence de signal de téléphonie mobile”, s’est désolé l’homme politique. Finalement, l’opérateur a finalement annoncé via un porte-parole qu’il s’agissait d’une autre antenne, suscitant un peu plus la confusion.

Source : BFM TV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox