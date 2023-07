Iliad et Free toujours aussi performants à tous les niveaux au 1er semestre ? Rendez-vous le 30 août

Le groupe Iliad, maison-mère de Free, Iliad Italia et Play en Pologne dévoilera le 30 août ses résultats financiers et commerciaux pour le premier semestre 2023.

Le rendez-vous est pris. Sur son site internet, Iliad annonce son agenda : ses résultats semestriels seront communiqués le 30 août à 8h, une présentation aux investisseurs se tiendra quant à elle à 14h.

Comme d’habitude, ce sera l’occasion de voir si la croissance du groupe se poursuit dans tous les pays où il est présent. Le 6ᵉ groupe télécom européen a affiché un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 13%, atteignant 2.2 milliards d’euros au 1er trimestre 2023. Une progression importante et remarquée alors que le contexte économique était sensiblement plus défavorable qu’au 1er trimestre 2022, sans oublier et que le groupe investit davantage notamment en France.

Ce sera l’occasion aussi de faire le point sur les performances commerciales. Premier recruteur sur le fixe et le mobile en 2022, Free a commencé les trois premiers mois de l’année pied au plancher sur le mobile, sa montée en gamme s’est poursuivie avec 172 000 nouveaux dont 207 000 abonnés 4G/5G, des recrutements nettement supérieurs à ses rivaux qui ont été impactés par leur choix d’augmenter leurs prix. Sur le fixe, Free aura a coeur de ravir la première place lors du second trimestre, battu de peu par Bouygues Telecom lors du 1er trimestre. Sur la fibre, on s’attend à des recrutements supérieurs à 200 000 nouveaux abonnés, le rythme de croisière de l’opérateur qui vient d’annoncer avoir passé le cap des 5 millions d’abonnés FTTH courant juin soit avant la fin du semestre.

Attendues également, les données relatives à iliad Italia , où dans le secteur mobile il a déjà dépassé les 10 millions d’utilisateurs actifs en mai. Curiosité également sur le front de la fibre, où iliad avait gagné 131 000 abonnés lors des trois premiers mois de l’année et peut désormais également compter sur une couverture élargie dans toute l’Italie, grâce aux accords désormais opérationnels avec FiberCop et avec Fastweb, près de 10 millions de foyers italiens sont déjà éligibles à son offre 100% fibre. Tout porte à croire que sa révolution initiée sur le mobile il y a 5 ans va se poursuivre sur le fixe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox