Bouygues Telecom augmente encore une fois le prix de ses Bbox

Une nouvelle hausse de 2€/mois durant la première année de promotion sur les offres Bbox Must et Ultym pour les nouveaux abonnés.

En 2023, les opérateurs, sauf Free, ne se privent pas pour augmenter leurs prix sur le fixe et le mobile sous couvert du contexte inflationniste. Tout comme SFR, Bouygues Telecom a récemment revu à la hausse de 2€ le tarif la première année de ses offres Bbox Must et Ultym lesquelles passent respectivement à 26,99€ par mois et 32,99€ par mois pendant 12 mois.

Afin de tenter de faire passer la pilule aux futurs abonnés qui l’auraient remarqué, l’opérateur offre pour toute souscription depuis le 10 juillet, 6 mois d’abonnement à Amazon Prime en plus de Disney+ (même durée).

Ce n’est pas la première fois que Bouygues Telecom augmente le prix de ses deux offres. Une hausse d’un euro a été appliquée la première année en janvier 2023 sur la Bbox Ultym. Le prix de la Bbox Must pour les nouveaux abonnés aussi en novembre 2022 (1ere et 2eme année) avec l’intégration de sa nouvelle Bbox WiFi 6

Source : Allo Forfait

