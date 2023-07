Après Free et SFR, Bouygues Telecom annonce offrir Amazon Prime pendant 6 mois

Les nouveaux abonnés à une offre Bbox must ou Ultym bénéficient désormais de tous les avantages d’Amazon Prime sans surcoût pendant 6 mois.

C’est devenu la tendance en matière de promotions. Les opérateurs alternatifs offrent tous actuellement de 3 à 12 mois d’abonnement à des services populaires. Bouygues Telecom ne déroge pas à cela en annonçant enrichir dès à présent ses offres Bbox must et ultym avec Amazon Prime désormais inclus pendant 6 mois avant de passer à 6€99/mois sans engagement.

Les nouveaux clients bénéficieront de tous les services du géant américain comme Prime Video, la livraison en 1 jour ouvré sur les articles éligibles, Amazon Music Prime ou encore Prime Gaming Prime Reading. L’opérateur Bouygues complète ainsi l’offre de divertissement déjà incluse dans ses offres Bbox must (avec Universal +) et ultym (avec Disney+ et Universal+), le tout pendant 6 mois également. Seul hic selon les mentions légales, ces promotions sont accessibles uniquement aux nouveaux souscripteurs à l’opérateur.

De son côté, Free offre à ses abonnés Frreebox Pop et Révolution, 12 mois à Canal+ Séries et 6 mois à Amazon Prime. Par ailleurs 3 mois à Disney+ sont inclus dans les offres Pop et Delta. Cette dernière inclut sans limite de durée, Netflix et Amazon Prime.

Pour sa part, SFR inclut ses ses offres 6 ou 9 mois d’abonnement à Netflix, Amazon Prime et Disney+. La stratégie d’Orange diffère, l’opérateur historique propose d’autres types de promotions sur des durées plus courtes comme récemment avec Deezer, OCS ou encore son bouquet Famille offert pendant une semaine. Disney+ et Prime est par exemple gratuit le premier mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox