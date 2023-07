GoMoWorld : l’alternative mobile de Xavier Niel pour surfer sur internet à prix mini dans 160 pays montre ses muscles face à Orange, SFR et Bouygues

Lancée début 2023, l’offre mobile très flexible GoMoWorld permet de bénéficier d’un volume de data à consommer dans plus de 160 pays. Réelle alternative aux opérateurs classiques, cette solution cherche aujourd’hui à séduire les Français qui désirent voyager à l’étranger.

En cette période de grands départs en vacances, la data mobile et l’accès à Internet à l’étranger est un sujet d’intérêt majeurs pour les Français qui auront besoin de rester en contact avec leurs proches sur Whatsapp, mais aussi utiliser Google Maps pour ne pas se perdre dans les rues à l’autre bout du monde ou sur les routes, sans parler des réseaux et autres usages. Il faut alors espérer que son forfait permette de surfer tranquillement dans le pays choisi et c’est loin d’être le cas.

Les voyageurs se heurtent souvent à des coûts exorbitants et à des contraintes tarifaires imposées par les opérateurs traditionnels. Dernière innovation développée sein du groupe NJJ Télécom, propriété de Xavier Niel, GoMoWorld se positionne comme une alternative innovante, offrant une connectivité Internet dans plus de 160 pays, à des prix attractifs.

A l’instar de Ubigi, GoMoWorld propose une application Android et iOS qui exploite la technologie de l’eSIM des terminaux “pour se connecter rapidement aux meilleurs réseaux mobiles locaux 4G et 5G” dans les destinations proposées. Cette application permet ainsi aux utilisateurs de choisir l’offre la plus adaptée parmi une gamme de forfaits. “Les enveloppes de data sont achetées à l’avance, il n’y a ni abonnement, ni contrats, ni frais cachés. Plus besoin de chercher le point Wi-Fi le plus proche ou de se doter d’une carte SIM physique locale, voire d’un appareil supplémentaire. La solution fonctionne avec la majorité des terminaux compatibles”, annonçait GoMoWorld à son lancement.

Cette solution se revendique bien plus avantageuse pour ceux qui voyagent hors Europe en comparaison des forfaits des principaux opérateurs français. Le 10 juillet, GoMoWorld a lancé une opération séduction pour l’été. Ses atouts sont selon l’application, des tarifs compétitifs, “nous proposons des tarifs nettement inférieurs à ceux des opérateurs traditionnels, permettant aux voyageurs d’économiser considérablement sur leurs frais d’itinérance à l’étranger”. Mais aussi une couverture mondiale, “grâce à un partenariat étendu avec des fournisseurs de services mobiles internationaux, nous garantissons une connectivité fiable dans le monde entier, offrant aux voyageurs une tranquillité d’esprit lors de leurs déplacements.” Et enfin, une les utilisateurs peuvent activer et désactiver les services Internet en fonction de leurs besoins réels, ce qui leur permet de contrôler leurs dépenses et de s’adapter à chaque destination.

GoMoWorld face aux forfaits roaming 30 jours d’Orange, SFR et Bouygues Telecom

GoMoWorld a comparé ses forfaits vers 10 pays avec ceux des opérateurs traditionnels du marché, pour un volume minimum de 10 Go et une durée de 30 jours. Le constat est sans appel, les offrez d’Orange, SFR et Bouygues sont moins avantageuses.

En se basant sur ces destinations, les différences de prix sont très importantes avec SFR et Bouygues Telecom dont les valeurs ont été ajustées pour refléter une offre de données sur 30 jours. De son coté, le pass d’Orange s’en sort plutôt bien proposant à chaque fois 10 Go pour 29€. GoMoWorld affiche des tarifs encore moins cher (10€ de mois) avec un volume de data parfois plus élevé. Sans surpris, Free Mobile ne figure pas dans ce tableau puisque GoMoWorld est la propriété d’une holding de Xavier Niel lui même fondateur de l’opérateur.

Free Mobile n’est pas adapté à tous

Pour les voyageurs non abonnés qui souhaiteraient partir un mois dans l’une des 70 destinations comprises dans son forfait premium (210 Go en France métropolitaine), Free Mobile propose à la manière des cartes prépayés, de disposer de son offre avec une validité de 1 mois. Toutefois cette possibilité n’est pas laissée lors d’une souscription en ligne mais n’est accessible que depuis les bornes automatiques. Ainsi, pour 29,99€ (10€ de carte SIM et 19,99€ de forfait) ou 25,99€ pour les abonnés Freebox, vous pouvez bénéficier de 25 Go/mois de data à l’international. Le Canada, les USA, la Thaïlande, la Tunisie et la Turquie sont inclus mais pas la Corée du Sud (9,70 €/Mo), le Japon (9,70€/Mo), la Jordanie (9,70€/Mo), le Maroc (3€/Mo) et les Emirats Arabes Unis (1€/Mo). En intégrant le tableau, l’opérateur serait ainsi présenté comme celui appliquant les prix les plus élevés dans ces pays.

Pour les voyageurs ayant des besoins de données moins importants, GoMoWorld propose également des forfaits à 3,99€ valables 7 jours avec un volume de données alloué en fonction de la destination.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox