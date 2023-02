Xavier Niel lance une nouvelle application mobile disruptive pour surfer sur internet dans plus de 160 pays à prix mini

Pour les courtes escapades ou les plus longs séjours, une nouvelle application GoMoWorld garantit le prix le plus juste pour surfer en toute tranquillité sur le réseau d’opérateurs mobiles dans 160 pays.

NJJ Telecom de Xavier Niel lance GoMoWorld afin de “bousculer l’accès à Internet à l’étranger.” Disponible sur iOS et Android, cette application permet aux voyageurs du monde entier de se connecter simplement et rapidement dans plus de 160 pays, sans carte SIM ni contrat, à des prix accessibles, soit à partir de 3,99€.

A l’instar de Ubigi, GoMoWorid a développé une application qui exploite la technologie de l’eSIM des terminaux “pour se connecter rapidement aux meilleurs réseaux mobiles locaux 4G et 5G” dans les destinations proposées. Cette application permet ainsi aux utilisateurs de choisir l’offre la plus adaptée parmi une gamme de forfaits. “Les enveloppes de data sont achetées à l’avance, il n’y a ni abonnement, ni contrats, ni frais cachés. Plus besoin de chercher le point Wi-Fi le plus proche ou de se doter d’une carte SIM physique locale, voire d’un appareil supplémentaire. La solution fonctionne avec la majorité des terminaux compatibles”, apprend-on.

De nouvelles destinations et de nouveaux appareils seront ajoutés au fur et à mesure de l’expansion du service. Les offres sont disponibles à partir de 3,99C pour 7 jours d’utilisation jusqu’à 19,99 € pour 30 jours avec des volumes de données déterminés selon les pays. Parmi les nombreuses destinations disponibles, GoMoWorid propose par exemple en ce moment : 15 Go de données pour 19,99C valable 30 jours aux USA, ou 2 Go de données dans IUE (incluant le Royaume-Uni et la Suisse) pour les personnes ayant des besoins moins importants.

A première vue, l’expérience utilisateur a été placée au cœur du développement du produit pour être simplifiée au maximum. “Il n’est pas nécessaire de signer un contrat, ni de changer de numéro ni bien-sûr d’insérer une nouvelle carte SIM. L’application n’interfère pas avec le forfait mobile habituel de l’utilisateur, qui reste libre de l’utiliser en parallèle”, explique GoMoWorld. Pour profiter de ce service dès maintenant, il suffit de télécharger l’application, de créer son profil, choisir sa destination et finalisez votre paiement.Installez et activez enfin l’eSIM sur votre terminal mobile.

Héloise Abraham, directrice de GoMoWorld : « Nous avons tous déjà vécu ce stress à l’arrivée dan nouveau pays : se retrouver sans connexion mobile, ni spot Wi-Fi accessible… galérer à trouver son itinéraire par crainte d’activer sa data et de voir sa facture exploser. GoMoWorld a été créé pour mettre fin à ce stress ! En tirant parti de notre expertise dans les télécoms, nous avons souhaité construire un service vraiment unique et surtout concentré sur les besoins des voyageurs : une connectivité de qualité, à des prix défia toute concurrence et en toute transparence.”

